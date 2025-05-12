Жителя Подмосковья задержали за нападение на фельдшера скорой помощи

Сотрудники вневедомственной охраны московской Росгвардии задержали 32-летнего жителя Подмосковья за нападение на фельдшера скорой помощи. Об этом 12 мая сообщили в Главном управлении (ГУ) Росгвардии по Москве.

«Росгвардейцы получили сигнал тревоги из автомобиля скорой помощи на Щербаковской улице. Прибыв на место, они выяснили, что пациент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил фельдшера кулаком в грудь во время оказания медицинской помощи», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего расследования. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.

29 января в Солнечногорске Московской области трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи. У медработника зафиксированы телесные повреждения.