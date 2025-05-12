Почти 2 млн рублей направят на сохранение церкви Никиты Великомученика в Туле
В Туле объявлена закупка на выполнение работ по консервации церкви Никиты Великомученика. Начальная стоимость контракта составляет почти 2 млн рублей.
В качестве заказчика выступает комитет имущественных и земельных отношений городской администрации. В задачи исполнителя входят изучение состояния храма, а также разработка плана консервации с привлечением архитекторов-историков и реставраторов. Об этом сообщает ТСН24.
Исполнитель контракта будет выбран 15 мая. Выполнить работы необходимо до конца сентября.
Церковь была признана объектом культурного наследия регионального значения. Первые упоминания о храме относятся к концу XVI века. В начале XVIII века на месте обветшавшей деревянной церкви была выстроена каменная церковь, в 1820 году ее разобрали до основания и выстроили вновь. В советские годы в здании располагались лаборатории Тульского политехнического института.