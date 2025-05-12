Умер чемпион СССР по боксу Александр Шипилов

Чемпион СССР по боксу Александр Шипилов умер на 79-м году жизни. Об этом 12 мая проинформировали на официальном сайте Федерации бокса России.

«10 мая на 79-м году жизни скончался мастер спорта международного класса по боксу Александр Васильевич Шипилов. <...> Память о нем навсегда останется с нами», — говорится в публикации.

Федерация бокса выразила глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Александр Шипилов был мастером спорта международного класса и заслуженным тренером СССР. Он также является призером чемпионата страны, победителем Спартакиады народов СССР (1971) и Спартакиады дружественных армий (1973), обладателем Кубка СССР. Почетный гражданин города Петушки Владимирской области.