Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд и профессионализм.
В своем Telegram градоначальник отметил, что каждый день медработники оказывают помощь десяткам человек и выполняют сотни процедур. «Это требует не только профессиональных знаний, но и внимания, терпения, эмпатии», — написал Собянин
В честь Международного дня медсестры 12 мая в столице пройдет серия праздничных мероприятий. В ряде столичных локаций (ВДНХ, Парк Горького, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского) появятся белые сердца — символ сестринского дела. В этих местах жители города смогут подписать открытки со словами благодарности медицинским специалистам. Кроме того, в разных частях города появятся анимированные медиафасады с фотографиями медсестер.
В конце апреля в столице стартовал прием заявок на конкурс «Московские мастера» по профессии «медицинская сестра». В нем примет участие рекордное число специалистов. Финал состоится в июне.