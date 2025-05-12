Три улицы в Ханты-Мансийске назвали в честь поэтов и писателей
Три улицы в Ханты-Мансийске назвали в честь местных поэтов и писателей. Об этом сообщил общественник Анатолий Корнеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Улицы в микрорайоне «Иртыш» получили имена художника Владимира Гаврилова, мансийского поэта Андрея Тарханова, заслуженного работника культуры РСФСР, журналиста и краеведа Новомира Патрикеева.
Как пояснил активист, решение присвоить улицам имена знаменитых югорчан приняли на межведомственной комиссии по наименованиям внутригородских объектов.
Также было принято решение провести целый комплекс мероприятий по популяризации информации о всех улицах, носящих имена людей, внесших значительный вклад в историю города, пишет ИА «Ура.ру».