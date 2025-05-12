В больнице в Дебальцево в ДНР открыли две детские комнаты

В центральной клинике в Дебальцево Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках совместного проекта «Народного фронта» и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ», открыли две детские игровые комнаты. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

«Было важно, чтобы детям было красиво, комфортно, чтобы посещение этих детских комнат радовало детей, приносило улыбки. Конечно, было важно, чтобы содержание этих детских комнат демонстрировало символы России, чтобы дети с малых лет воспитывались на этой информации, росли, знали, что они могут гордиться своим городом, своим регионом, своей страной», — пояснила директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Дети могут смотреть в таких комнатах мультфильмы, играть, читать и рисовать для адаптации и комфорта в период лечения. Уточняется, что игровые зоны в учреждении открылись в праздник Победы в Великой Отечественной войне как символ мирной жизни.

Подобные комнаты появятся в детских больницах и поликлиниках во всех новых регионах России. Отмечается, что на данный момент уже открыто 13 комнат из 39 запланированных.

Ранее, 31 марта, в поселке Петровка Луганской Народной Республики (ЛНР) была открыта девятая игровая зона на базе медицинских учреждений региона. Уточнялось, что при оформлении пространства учитывались рекомендации специалистов по детскому развитию: стены разрисованы луганскими художниками, в комнате размещены игрушки, книги и развивающие игры. Также подготовлена программа с отечественными анимационными фильмами.