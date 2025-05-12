В РФ придумали безболезненную методику криолечения рака

Сотрудники Сеченовского университета начали применять улучшенную технологию борьбы с опухолями почек посредством отрицательных температур.

Медики использовали компьютерную томографию для более точного введения охлаждающих криоигл в больной участок органа, после чего постепенно снизили температуру с помощью электричества. Предложенная методика дала возможность уменьшить травматичность и проводить процедуру под местной анестезией. Поэтому этот вид терапии можно назначать пациентам, которым недоступны другие варианты лечения. А после криовоздействия больного можно отпустить домой уже через несколько часов, хотя раньше это можно было делать только через длительное время.

«Ранее для наведения использовали ультразвук, но мы стали применять для этого компьютерную томографию, что позволило повысить точность процедуры. С помощью КТ в опухоль устанавливают специальные криоиглы. КТ позволяет четко видеть границы опухоли и отслеживать формирование ледяного шара вокруг нее, когда игла начинает проводить холод. Если ледяной шар, по данным компьютерной томографии, перекрывает всю опухоль, значит, во время процедуры соблюдены все онкологические каноны», — сказал доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Станислав Али.

Во время криоабляции на больные клетки воздействуют сильным холодом. Эксперименты подтвердили, что ткани опухоли гибнут при температуре –40 градусов. Обновленная процедура криоабляции была успешно проведена пациенту 69 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями.

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