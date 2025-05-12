Реклама
Прямой эфир
Происшествия
При возгорании на нефтегазовом месторождении в ЯНАО пострадали три человека
Мир
Более 450 вылетов рейсов задержаны в аэропорту Атланты из-за проблем на ВПП
Армия
В Минобороны рассказали о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне спецоперации
Общество
Экс-глава Центробанка РФ Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни
Происшествия
В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мужчина
Происшествия
Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску в Курской области
Происшествия
Пытавшийся похитить девушку в Волгодонске мужчина задержан в Элисте
Спорт
«Факел» проиграл «Локомотиву» и вылетел из Российской премьер-лиги
Мир
В ХАМАС сообщили о планах освободить заложника Израиля с гражданством США
Происшествия
В Горловке мирный житель погиб при ударе боевиков ВСУ
Происшествия
В результате ДТП в Ростовской области один человек погиб и еще один пострадал
Мир
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Происшествия
Подросток пострадал в Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль
Мир
В Эстонии осквернили памятник советскому солдату
Мир
Al Arabiya сообщил о нанесении авиацией Израиля ударов по йеменским портам
Мир
В Гамбурге более 40 человек получили травмы во время празднования победы в матче
Общество
В Вологде прошла реконструкция боев времен Великой Отечественной войны

В РФ придумали безболезненную методику криолечения рака

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сотрудники Сеченовского университета начали применять улучшенную технологию борьбы с опухолями почек посредством отрицательных температур.

Следы крови: в России создали ПО для ранней диагностики рака
Программа уже зарегистрирована и может использоваться в медучреждениях

Медики использовали компьютерную томографию для более точного введения охлаждающих криоигл в больной участок органа, после чего постепенно снизили температуру с помощью электричества. Предложенная методика дала возможность уменьшить травматичность и проводить процедуру под местной анестезией. Поэтому этот вид терапии можно назначать пациентам, которым недоступны другие варианты лечения. А после криовоздействия больного можно отпустить домой уже через несколько часов, хотя раньше это можно было делать только через длительное время.

«Ранее для наведения использовали ультразвук, но мы стали применять для этого компьютерную томографию, что позволило повысить точность процедуры. С помощью КТ в опухоль устанавливают специальные криоиглы. КТ позволяет четко видеть границы опухоли и отслеживать формирование ледяного шара вокруг нее, когда игла начинает проводить холод. Если ледяной шар, по данным компьютерной томографии, перекрывает всю опухоль, значит, во время процедуры соблюдены все онкологические каноны», — сказал доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Станислав Али.

Во время криоабляции на больные клетки воздействуют сильным холодом. Эксперименты подтвердили, что ткани опухоли гибнут при температуре –40 градусов. Обновленная процедура криоабляции была успешно проведена пациенту 69 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мороз под кожей: в РФ придумали безболезненную методику криолечения рака

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025