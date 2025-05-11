Умер пианист Юрий Слесарев
Умер народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства.
«Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, Народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», — следует из публикации в Telegram-канале.
Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в городе Евпатории. В 1971 году он окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского. Музыкант стал дипломантом Международного конкурса пианистов в Лидсе в Великобритании в 1969 году и IV Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского год спустя.
Кроме того, Слесарев завоевал победу во Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и в Международном состязании в Монтевидео в Уругвай. Помимо этого, он выступал не только в крупных городах России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.