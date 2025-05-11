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Глава МО исполнил мечту девочки из Ростовской области побывать на параде Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр обороны России Андрей Белоусов исполнил желание девочки Виктории Стролькиной и ее брата Егора из Ростовской области, которые мечтали посетить парад Победы на Красной площади. Об этом 11 мая сообщили в Минобороны РФ.

Письмо детей с соответствующим желанием было помещено в шар, который глава Минобороны снял в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Министр обороны РФ 30 декабря позвонил семье Стролькиных и пригласил на праздничные мероприятия в Москву.

Для гостей ведомство запланировало насыщенную программу, самым значимым событием которой стал парад на Красной площади, который семья Стролькиных впервые наблюдала с трибуны совместно с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции (СВО) и иностранными гостями мероприятия.

«Своими глазами это увидеть, это очень здорово. Желаю всем оказаться, также, как и мы на трибунах, воочию это увидеть, нежели по телевизору», — поделилась впечатлениями мама детей Анастасия Стролькина.

Она также поздравила всех россиян с 80-летием Победы и отдельно поблагодарила ветеранов за совершенный ими подвиг, который подарил мирное будущее последующим поколениям.

В период трехдневного пребывания в столице гости посетили Центральный музей Вооруженных сил России, студию военных художников имени М.Б. Грекова. Помимо этого, дети познакомились с интерактивными музейными площадками, бронетехникой, авиацией, представленными в парке «Патриот», а также попробовали блюда полевой кухни. Гости посетили музейный комплекс «Дорога памяти.1418 шагов к Победе» и оценили убранство Главного храма ВС РФ.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. Участие в «Ёлке желаний» — это возможность совершить чудо для детей в возрасте от 3 до 17 лет. За семь лет было исполнено более 320 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.

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Минобороны РФ сообщило 7 января, что вице-премьер России Денис Мантуров и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин исполнили в рамках «Елки желаний» мечты 17-летнего Михаила Лозянова из Волгограда и 11-летнего Никиты из Москвы.

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