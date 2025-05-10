Концерт Metallica в Вирджинии спровоцировал небольшое землетрясение

Выступление группы Metallica в штате Вирджиния в США вызвало небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox. Увидеть кумиров на сцене пришло около 60 тыс. зрителей, передает телеканал «Известия».

Сейсмологическая лаборатория штата зафиксировала колебания грунта. Толчки совпали с исполнением композиции Enter Sandman. Песня — гимн местных футбольных болельщиков. Во время звучания композиции толпа синхронно скакала.

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