Карта спецоперации на Украине 10 мая
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 мая можно в материале «Известий».
В Минобороны сообщили, что, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) РФ, президента Владимира Путина, принятым по гуманитарным соображениям, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с 00:00 мск 8 мая группировки армии России в зоне спецоперации продолжают неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.
Несмотря на это, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили вести боевые действия против сил РФ. Так, украинские военные предприняли четыре попытки прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях, совершили 22 атаки и одну разведку боем в направлении Курской области, в Сумской, Харьковской областях и в ДНР.
В министерстве указали, что общее число нарушений праздничного перемирия со стороны войск Украины достигло 9318, в том числе зафиксированы 2669 обстрелов с использованием ствольной артиллерии.
В сложившихся условиях армия России зеркально реагирует на нарушения со стороны ВСУ и далее будет отвечать на преступные действия киевского режима, поступая адекватно сложившейся обстановке.
При этом ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и операторы беспилотных систем ВС РФ не наносили ударов по украинским позициям в течение действия перемирия.
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