Овечкин и Дацюк вошли в символическую сборную игроков НХЛ первой четверти XXI века
Российские звезды вошли в символическую сборную НХЛ первой четверти XXI века. Дацюк, Овечкин и Малкин признаны лучшими игроками за 25 лет, сообщает телеканал «Известия». Хоккеисты попали в элитный список наряду с Кросби и Кейном. Список игроков был определен в результате голосования болельщиков.
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