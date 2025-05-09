В Москве прогремел праздничный салют в честь 80-летия Победы

Праздничный салют прошел в Москве в пятницу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Яркие фейерверки раскрасили московское небо в 22:00 мск. Наблюдать за салютом гости могли со смотровой площадки в парке Победы на Поклонной горе и с других точек города.

Зрители увидели более 10 тыс. фейерверков самых разных типов, среди которых редкие патриотические узоры, такие как «звезда», «гвардейский крест» и символичный «салют Победы».

Новшеством стали спецэффекты и музыкальное сопровождение: на некоторых площадках впервые прозвучала аудиосинхронизация с военными композициями, совпадающая с моментами запуска залпов.

Всего гости услышали 30 залпов с интервалами от 20 до 30 секунд.