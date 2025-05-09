Карта спецоперации на Украине 9 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 мая можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) РФ, президента Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с 00:00 мск 8 мая группировки российской армии в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня.

Несмотря на это, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили ведения боевых действий против российских сил — они предприняли четыре попытки прорыва через госграницу РФ в Курской и Белгородской областях.

В военном ведомстве отметили, что всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.

В этих условиях российская армия зеркально реагирует на нарушения ВСУ и в дальнейшем будет действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима.

Вместе с тем до начала перемирия с 3 по 8 мая ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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