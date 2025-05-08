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Ветеран ВОВ Борис Шапошников рассказал о роли молодежи в будущем России

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Фото: проект Откровенно с Татаркой
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Героем нового выпуска проекта «Откровенно с Татаркой» стал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Борис Васильевич Шапошников, принимавший участие в сражении под Сталинградом, а впоследствии освобождавший Прибалтику и получивший во время войны три ранения, до сих пор напоминающих о себе. В беседе с ведущей Лилией Абрамовой ветеран поделился своими военными воспоминаниями, а также взглядами на актуальную политическую ситуацию.

«Фашизм был идеологией головорезов, которые своей жестокостью покорили почти всю Европу. Они не щадили ни стариков, ни детей. Была создана целая система концлагерей. Всем известно, что в войне против фашизма наша страна потеряла 27 млн человек, а на полях сражений погибли миллионы. Сегодня эту человеконенавистническую идеологию возрождают на Украине. И теперь мы оказались в окружении тех, кто раньше считался дружественным, а теперь проявляет откровенную враждебность. Россия, пожалуй, единственное государство, которое ставит перед собой цель сохранения мира и борьбы с фашизмом до конца. Уверен, эта задача будет выполнена», — сказал Шапошников.

Сейчас он много размышляет о роли, которую в судьбе России предстоит сыграть ее молодежи. Ветеран подчеркнул, что память о героизме солдат ВОВ забывать нельзя — она дает силы для формирования настоящего патриотизма и чувства ответственности перед своими корнями.

«Берегите и храните память о нашем героическом прошлом, не забывайте, какой ценой была завоевана эта Победа. И сегодня как никогда важно бороться за нее — особенно в нынешнее время. Я всегда говорил нашей молодежи: помните о подвигах предков. У каждого из нас наверняка есть родные, сражавшиеся в годы Великой Отечественной войны. Молодежь должна быть активной, очень активной — об этом часто говорит [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин]. И наша молодежь действительно достойная. Это подтверждают и наши ребята, выполняющие свой долг на Украине», — отметил Шапошников.

Полный выпуск можно посмотреть на YouTube- и Rutube-каналах Лили Абрамовой (Татарки FM), а также в ее официальном сообществе VK.

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