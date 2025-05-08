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История с болезнью: США ограничивают исследования патогенов

Белый дом фактически обвинил администрацию Байдена в пандемии COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дональд Трамп запретил финансировать изучение вирусов, которые могут стать причиной новой пандемии. Речь идет об исследованиях как внутри США, так и в других государствах, включая Китай и Иран. О причинах и контексте этого решения — в материале «Известий».

Откуда пошла пандемия

Президент США Дональд Трамп запретил использовать федеральный бюджет для финансирования исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями — таких как COVID-19. Это касается как приостановки аналогичных работ в самих Штатах, так и поддержки подобных изысканий в Китае, Иране и других странах, «вызывающих озабоченность».

Согласно тексту указа, «опасные исследования по приобретению функций биологических агентов и патогенов могут существенно угрожать жизни американских граждан». Если их не ограничивать, то последствия могут включать в себя массовую смертность, ослабление системы общественного здравоохранения и снижение экономической и национальной безопасности, уверены в Белом доме.

Решение Белого дома стало логическим продолжением обновленного американского подхода. В начале декабря прошлого года комитет палаты представителей по вопросам COVID-19 опубликовал доклад, посвященный исследованию происхождения и лечения заболевания. В нем впервые на официальном уровне было заявлено о рукотворной природе пандемии. В документе указывалось, что в Уханьском институте вирусологии на деньги американских некоммерческих организаций и агентств, входящих в национальную систему здравоохранения, проводились исследования по модификации вируса. Его утечка, повлекшая за собой глобальный кризис, стала следствием нарушения правил биологической безопасности.

белый дом сша
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

В апреле этот тезис был дополнен заявлением Белого дома, в котором высказанное в докладе утверждение об искусственной природе COVID-19 было официально подтверждено. Утверждалось, что вирус обладает биологическими свойствами, которых нет в природе и что исследователи Уханьского института якобы заразились им за несколько месяцев до пандемии. «Другим подобным заболеваниям требовалось несколько раз попасть в организм для его заражения», — отмечается в заявлении.

Китай эту информацию опровергает и, наоборот, возлагает вину за распространение COVID-19 на США. Это закреплено в опубликованной государственным информбюро «Белой книге».

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Позицию Пекина отчасти разделяет и директор Национальной разведки США Тулси Габбард. В интервью Мегин Келли она рассказала, что федеральное правительство в настоящее время исследует случаи «опасных экспериментов», проводившихся «в США и других странах мира», по модификации различных вирусов. Эти изыскания, по утверждению Габбард, могли спровоцировать как начало пандемии COVID-19, так и распространение других инфекций в ряде регионов.

Почему Трамп ограничил исследования патогенов

В указе Трамп весьма жестко раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не только разрешала проводить опасные исследования без должного контроля, но и активно финансировала их за границей, в том числе в Китае. «Администрация Байдена разрешила опасные исследования в области усиления функций биологических агентов и патогенов в Соединенных Штатах при недостаточном уровне контроля. Кроме того, через национальные институты здравоохранения США активно одобряли финансирование федеральных исследований в области гуманитарных наук в Китае и других странах, где надзор со стороны Соединенных Штатов ограничен или отсутствуют разумные ожидания в отношении обеспечения биологической безопасности», — говорится в тексте указа.

Согласно документу, основная цель политики вводимых ограничений — чтобы федерально финансируемые исследования приносили пользу США и не угрожали безопасности и процветанию. Авторы инициативы рассчитывают найти баланс между предотвращением биологических угроз и поддержанием лидерства в биотехнологиях.

В рамках указа планируется усилить надзор за исследованиями двойного назначения и тщательнее проверять закупку синтетических ДНК/РНК, а научные институты обяжут публично отчитываться о финансируемых исследованиях, включая даже приостановленные.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Leah Millis

Предполагается, что американские исследовательские агентства должны сами выявлять и прекращать федеральное финансирование биоисследований, которые могут представлять угрозу. Особо оговаривается запрет на денежную поддержку зарубежных исследований, которые могут спровоцировать новую пандемию.

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Трамп назвал законодательный акт очень важным и отметил, что пандемии коронавируса могло не быть, если бы у него была возможность подписать его раньше.

Искусство недоговоренностей

По мнению экспертов, США очевидно не договаривают часть информации, когда обвиняют Китай в распространении коронавируса. Например, о том, кто именно и по чьим проектам работал в лаборатории в Ухане.

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елена Панина ссылается на данные Пекина, согласно которым COVID-19 мог появиться в США раньше, чем указано в официальной хронологии, и еще до того, как первая вспышка была зафиксирована в КНР.

Речь идет о документе под названием «Предотвращение, контроль и отслеживание источников COVID-19: действия и позиция Китая», опубликованном информбюро Государственного совета Китая.

«Эта статья — явное предупреждение, что Китаю есть что рассказать об инцидентах в американских биолабораториях, как и о том, что на самом деле представляла собой пандемия COVID-19», — считает эксперт.

микроскоп
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Специалист также напомнила, что в конце 2019 года американские власти закрыли биологическую лабораторию Форт-Детрик.

«Это не просто военная база в штате Мэриленд, а основной американский центр подготовки к биологической войне. Там располагается USAMRIID — медицинский НИИ инфекционных заболеваний армии США. База была ядром американской программы по разработке биологического оружия в годы холодной войны вплоть до закрытия программы в 1969 году. Сейчас там занимаются «биомедицинскими исследованиями и защитой от угроз», но с очень закрытым режимом», — пояснила аналитик.

Предупреждения из Москвы

Примечательно, что Россия неоднократно на официальном уровне заявляла о том, что пандемия не только имеет искусственное происхождение, но и фактически является вышедшим из-под контроля биологическим оружием, созданным в США.

Как известно, еще 18 октября 2019 года, то есть за четыре с небольшим месяца до официального заявления ВОЗ о начале пандемии коронавируса, в США произошло так называемое событие 201. Первый среди всех американских вузов по общему объему правительственного финансирования — университет Джона Хопкинса — при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел учения по противодействию «новому зоонотическому коронавирусу, передаваемому от летучих мышей к свиньям и в дальнейшем к человеку». Спустя всего 105 дней, 30 января 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

Летучая мышь
Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

Как заявил в августе прошлого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, «развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США, а также об истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов».

Теперь выводы, сделанные российскими военными, постепенно находят свое подтверждение в официальных заявлениях в США.

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