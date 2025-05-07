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Опасные микроорганизмы нашли в маринованном шашлыке из магазинов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В маринованном шашлыке из магазинов нашли микроорганизмы. «Известия» провели собственное расследование и выяснили, что маринованные заготовки мяса в популярных торговых точках опасны для здоровья.

Расследование выявило серьезные нарушения в супермаркетах, включая «Ашан», «Ленту» «Верный» и «Магнолию». Шашлык от «ИндиЛайт» оказался заражен опасными микроорганизмами.

«Первый образец был закуплен в сетевом магазине «Магнолия», в нем было выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки и рода сальмонелла», — сообщил заведующий испытательной референс-лаборатории ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции Андрей Марцынкевич.

Нарушения условий хранения мяса способствуют размножению бактерий. В частности, в магазинах «Магнолия» не соблюдается температурный режим, а продукция продается без упаковки, что увеличивает риск заражения.

«В магазине «Магнолия» осуществляется реализация пищевой продукции, непосредственно употребляемой в пищу без какой-либо предварительной обработки, без потребительской упаковки, что не исключает вторичного обсеменения продукции патогенными для человека микроорганизмами», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На официальный запрос в «Магнолии» не ответили. В одном из магазинов уже после проверок Роспотребнадзора на полках нашли просроченное мясо. В собственной мясной продукции «Магнолии» тоже обнаружили кишечную палочку.

«Многие магазины сами маринуют шашлык, кишечная палочка может попасть с рук работников, с ножей разделочных, если на предприятии сотрудники не соблюдают правил личной гигиены», — добавила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Кроме того, на данный момент фермеры сталкиваются с трудностями при выходе на полки сетевых магазинов из-за высоких требований и скрытых платежей. Торговые сети извлекают выгоду как из продаж зараженного мяса, так и из сложных условий для предпринимателей, что ставит под угрозу здоровье покупателей.

«Это скрытые условия. Он должен заплатить под каким-то соусом, не за вход, не за полку, какую-то сумму», — добавила вице-президент российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

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6 февраля сообщалось, что Россельхознадзор выявил грубые нарушения в магазинах сети «Светофор» при реализации продукции животноводства. В частности, нарушения были обнаружены при реализации молочной, мясной и рыбной продукции. Среди основных нарушений Россельхознадзор выявил отсутствие товаросопроводительных документов и полной маркировки, некоторые товары были с истекшим сроком годности. Кроме того, зафиксированы нарушения упаковок, температуры хранения и признаки дефростации.

Бутырский районный суд города Москвы 17 февраля приостановил деятельность двух магазинов «Светофор» в Северо-Восточном административном округе (СВАО) на 60 суток.

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