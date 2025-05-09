9 мая — День Победы: мерцающие картинки и гифки

Сегодня вся Россия празднует 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Это самый долгожданный и важный праздник в истории страны. Вместе с тем это также и скорбный день, потому что война унесла жизни миллионов граждан — как воинов, так и мирных жителей. В честь праздника 9 Мая «Известия» подготовили красивую анимацию и поздравления, которые можно отправить родным и близким.

Фото: открытые источники Красивая открытка к 9 Мая

Давид Самойлов. Сороковые

Сороковые роковые,

Военные и фронтовые,

Где извещенья похоронные

И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.

Просторно. Холодно. Высоко.

И погорельцы, погорельцы

Кочуют с запада к востоку...

Фото: открытые источники Красивая открытка к 9 Мая

«С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым вершинам».

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«Великий День Победы оставил отпечаток на века. Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, единство, не будет войн, потерь и слез! Пусть добро всегда побеждает всё злое и царит спокойное и счастливое время! С праздником!»

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

Александр Твардовский. Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки, —

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна ни покрышки.

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«9 Мая — великий праздник для всей страны. В этот день прежде всего хочется выразить благодарность за жизнь и мирное небо над головой и пожелать мира и процветания, здоровья и счастья, успехов и благополучия. С праздником!»

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«С Днем Победы! Желаю помнить и гордиться историей и подвигами наших героев. Желаю мира во всём мире и огромного человеческого счастья!»

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

Анна Ахматова. Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.

Виктор Пузырьков. "Впереди мир" Красивая открытка к 9 Мая

«День Победы мы встречаем всегда с долей грусти. Сегодня мы благодарим наших дедушек и бабушек за их героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Хочу каждому пожелать больше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, радости, счастья и гармонии в семье и душе. С праздником!»

А«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«Сегодня, в этот торжественный праздник, хочу от всего сердца поздравить вас с Днем Победы! Пусть этот день станет поводом вспомнить о силе воли, мужестве и отваге, которые есть в каждом человеке. Пусть праздник станет дополнительной причиной обнять родных и порадоваться простым, но важным вещам: здоровью и счастью».

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

Ольга Берггольц. Я говорю с тобой под свист снарядов

...Я говорю с тобой под свист снарядов,

угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда,

страна моя, печальная страна...

Кронштадский злой, неукротимый ветер

в мое лицо закинутое бьет.

В бомбоубежищах уснули дети,

ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом — смертная угроза...

Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слезы,

что называлось страхом и мольбой...

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«В этот особенный день я желаю всеобщего благополучия, вечного мира и счастливых дней. Пускай всегда остается гордость за подвиги дедушек и бабушек, которые добились великой победы! Радуйтесь, живите и дорожите друг другом».

Владимир Туитиев, "Май, 1945 год" Красивая открытка к 9 Мая

«День, когда слов не хватает, и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о Великой Победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба и чтобы память сохраняла важность этого дня! С праздником 9 Мая!»

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«Сегодня, в этот прекрасный праздник, хочу поздравить ветеранов — самых уважаемых жителей нашей страны — и всех ее граждан! Пусть память об этом событии служит символом патриотизма и героизма русского народа, примером его мужества и жертвенности, стойкости и солидарности, силы и бесстрашия. Всем здоровья, счастья и мирного неба. С юбилеем Великой Победы!»

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

На Братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче — гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы —

Все судьбы в единую слиты...

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«Сегодня по-настоящему великий праздник — День Победы. Сегодня, ровно 80 лет спустя, небо над головой снова стало мирным. Как жаль, что осталось так мало тех, кто прошел эту нелегкую битву. Давайте скажем им спасибо за их отвагу и героизм. Хочу пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни. С 9 Мая!»

Фото: открытые источники Красивая открытка к 9 Мая

«От всей души поздравляю с Днем Победы! Хочу выразить бесконечную благодарность всем тем, кто боролся за будущее нашей Родины, выжившим и погибшим. Желаю каждому из вас никогда не забывать о героях прошлого, ведь память о них воспитывает героев настоящего. С Днем Победы!»

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

«9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить их за отвагу и принесенную жертву. Пусть память о них не угасает еще многие годы! С юбилеем Великой Победы!»

«Известия» Красивая открытка к 9 Мая

Андрей Дементьев Баллада о матери

Постарела мать за много лет,

А вестей от сына нет и нет.

Но она всё продолжает ждать,

Потому что верит, потому что мать.

И на что надеется она?

Много лет, как кончилась война.

Много лет, как все пришли назад,

Кроме мертвых, что в земле лежат.

Сколько их в то дальнее село,

Мальчиков безусых, не пришло...

Фото: открытые источники Красивая открытка к 9 Мая

Эдуард Асадов. Помните

День Победы. И в огнях салюта

Будто гром: «Запомните навек,

Что в сраженьях каждую минуту,

Да, буквально каждую минуту

Погибало десять человек!»

Как понять и как осмыслить это:

Десять крепких, бодрых, молодых,

Полных веры, радости и света

И живых, отчаянно живых!...

Фото: открытые источники Красивая открытка к 9 Мая

«Доблесть, отвага, верность и честь — все эти качества когда-то проявили нынешние ветераны и уже почившие воины, чтобы защитить свою Родину. Все эти качества я желаю вам: людям, помнящим и чтущим праздник Великой Победы. Пусть любовь к Отчизне никогда вас не покинет и будет хранить теплоту в вашей душе. С праздником Победы!»