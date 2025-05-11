Пражская победа

Согласно Ялтинским договоренностям, Прага находилась в зоне действия Красной армии. У Черчилля, правда, возникла идея освободить Прагу раньше русских. Но ее не поддержали США. Советский Союз был нужен американцам для удара по Японии. В этих условиях 2 мая Ставка верховного главнокомандования приказала готовиться к Пражской стратегической операции. Войска 1-го Украинского фронта выводились из-под Берлина и развертывались в направлении на юг.

Предстоящая операция проводилась силами 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов. Не стоит удивляться номеру фронта 4 между номерами 1 и 2. В мае 1944 года управление 4-го Украинского, освободив Крым и Севастополь, было расформировано. А потом, 6 августа 1944 года, было вновь воссоздано из частей левого фланга 1-го Украинского фронта.

1-й Украинский фронт двигался в Чехословакию с севера и северо-запада, ему навстречу из района Брно шли части 2-го Украинского, с востока вели атаки бойцы 4-го Украинского фронта.

«При планировании операции Ставка отводила главную роль 1‑му Украинскому фронту. Это было связано не только с его нависающим по отношению к вражеской группировке положением, но и с наличием у него достаточно мощных соединений», — вспоминал позже маршал Иван Конев. Ему не было суждено стать освободителем Берлина, но он стал освободителем Праги.

«Требуя от войск по возможности не ввязываться в бой за населенные пункты там, где только это возможно, мы не только обеспечивали стремительность продвижения войск, но и желали избежать жертв среди мирного населения», — позже писал он.

В начале мая в Чехии вспыхнуло восстание. 5 мая бои начались и в Праге. Командующий группой армий «Центр» последний фельдмаршал Третьего рейха Фердинанд Шернер грозился вести бои в Праге, как в Берлине. Ему нужны были дороги на запад, а они шли через Прагу. Разрушения грозили этому одному из красивейших городов Европы. По этой причине руководители восстания обратились по радио к советским войскам с просьбой о помощи.

Наступление началось 6 мая. 8 мая был взят Дрезден. Танки 3-й и 4-й гвардейских танковых армий неслись к Праге. Показателем технологической мощи и совершенствования техники стало то, что танковые бригады за период 8–9 мая прошли порядка 130 км без каких-либо потерь материальной части, при этом преодолев Рудные горы.

9 мая был богатым днем на разные события сам по себе. В этот день в 00:43 немцы подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии в Карлсхорсте.

В 02:10 передавалось правительственное сообщение о подписании «Акта о безоговорочной капитуляции». Одновременно передавался Указ Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1945 года, что «9 мая является днем всенародного торжества — праздником Победы. 9 мая считать нерабочим днем».

И уже в 03:00 передовые части 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта овладели северо-западной окраиной города Праги. В дальнейшем в город начали прибывать и другие части. В 06:00 подтянулись передовые отряды 3-й гвардейской танковой армии.

Натиск наших войск в городе был стремительным.

В 04:00 в него ворвались 62-я и 63-я гвардейские танковые бригады, а также 70-я самоходно-артиллерийская бригада и завязали бои с группами немцев.

В 06:00 в город Прагу вступил передовой отряд 3-й гвардейской танковой армии в составе 69-й мехбригады, 16-й самоходно-артиллерийской бригады и 50-го мотоциклетного полка.

В 08:00 54-я гвардейская танковая бригада вышла на северо-восточную часть города Праги и заняла оборону по реке Влтаве, прикрывая действий главных сил танкового корпуса с востока.

В 08:30 части 6-го гвардейского танкового корпуса вошли в северо-восточные районы Праги.

В 09:00 10-я и 12-я гвардейские механизированные бригады вступили в город и завязали уличные бои с противником. Тогда же 55-я гвардейская танковая бригада вышла на северо-западную окраину города Праги.

В 12:30 части 4-й гвардейской танковой армии завершили бои в Праге. В город вошли все части армии.

В 13:00 55-я гвардейская танковая бригада вышла в центр Праги к гостинице «Астория». Части 3-й гвардейской танковой армии завершили бои в городе. К этому времени боевые действия в Праге были завершены. По воспоминаниям бойцов, местные жители несли им охапки сирени, ведра с водой и подарки. Радость пражан была неописуема.

Маршал Конев вспоминал: «На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в окружение — поцелуи, угощения, цветы...».

Впрочем, пройдут годы, и памятники советским танкистам и маршалу Коневу будут снесены.

11 мая наши части вошли в соприкосновение с частями американской армии на линии Хемниц, Карловы Вары, Пльзень. Позже США освободят занятые ими части Чехословакии. В эти же дни сдадутся немецкие части.

В результате успешного завершения Пражской наступательной операции была разгромлена последняя крупная группировка вермахта на советско-германском фронте, и Чехословакия была освобождена. В ходе нее были взяты в плен 858 тыс. немецких солдат и офицеров, включая 60 генералов, захвачено огромное количество военной техники.

В ходе Пражской операции общие потери советских войск составили 49 348 человек, из них погибли 11 265 солдат и офицеров. Были потери и среди польских, румынских и чехословацких войск. Всего же в боях за освобождение Чехословакии пали более 140 тыс. советских воинов.

12 мая был взят в плен самый главный предатель Советского Союза генерал Андрей Власов, позже переловили его подельников. После суда их повесили.

Президиум Верховного Совета СССР 9 июня 1945 года учредил медаль «За освобождение Праги». Ею были награждены порядка 395 тыс. человек, включая 40 тыс. граждан Чехословакии. Более 50 соединений получили почетное наименование «Пражская».

Наши воины, сражаясь не на жизнь, а на смерть уже после капитуляции Германии, спасли Прагу от разрушения, и это надо помнить.

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