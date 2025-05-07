Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ атаковали храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области
Мир
Белоусов назвал военно-технический диалог РФ с Конго локомотивом сотрудничества
Мир
Захарова назвала отказ прибалтийских стран в пролетe спецборта Вучича вопиющим
Мир
СМИ сообщили об истощении запасов техники на складах НАТО из-за помощи Украине
Авто
Средняя цена нового российского автомобиля достигла 1,58 млн рублей
Общество
«Аэрофлот» предупредил об отмене или объединении ряда рейсов
Мир
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы
Общество
ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области
Общество
Ко Дню Победы в Курске появится мурал с изображением георгиевской ленты
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о своем желании посетить парад Победы в Москве
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ составили более 1,085 трлн рублей
Мир
В АдГ напомнили Мерцу о его обещании закрыть границы для мигрантов
Общество
«Капсулу времени» заложили в музее в Донецке накануне 80-летия Победы
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Липовое в ДНР
Мир
Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Пашинян подтвердил план приехать в Москву на 9 Мая
Пресс-релизы
Участники программы «Время героев» примут участие в ПМЭФ-2025
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 7 мая

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 мая можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Липовое в ДНР, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Южная группировка, в свою очередь, улучшила тактическое положение, ликвидировав более 320 боевиков, танк, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий и три склада боеприпасов.

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили места запуска дронов, инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты дислокации солдат и наемников врага в 149 районах.

Силы противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 524 беспилотника самолетного типа.

По данным Минобороны, общие потери украинской армии за время спецоперации составляют 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 дронов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов и 35 127 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025