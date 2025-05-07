Карта спецоперации на Украине 7 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 мая можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Липовое в ДНР, а также нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Южная группировка, в свою очередь, улучшила тактическое положение, ликвидировав более 320 боевиков, танк, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий и три склада боеприпасов.

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили места запуска дронов, инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов, а также пункты дислокации солдат и наемников врага в 149 районах.

Силы противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 524 беспилотника самолетного типа.

По данным Минобороны, общие потери украинской армии за время спецоперации составляют 662 самолета, 283 вертолета, 56 178 дронов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 205 танков и других боевых бронированных машин, 1559 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 529 орудий полевой артиллерии и минометов и 35 127 единиц специальной военной автомобильной техники.

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