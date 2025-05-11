Потерянные годы: зачем мошенники предлагают пересчитать пенсию

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП с участием поезда в Краснодарском крае
Мир
МИД Индии сообщил о нарушении соглашения о прекращении огня Пакистаном
Мир
Путин заявил о полной поддержке Россией Южной Осетии
Общество
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ
Мир
Макрон допустил размещение на Украине нескольких тысяч западных военных
Мир
Глава МИД Китая заявил об о полном успехе визита лидера КНР в Россию
Мир
Путин с удовольствием принял приглашение Гунбы посетить Абхазию
Политика
Путин принял в Кремле командующего ЛНА Хафтара
Общество
Кустурица восхитился энергией россиян в ходе показа постановки в парке «Москино»
Мир
Часть Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра
Мир
Путин заявил о готовности РФ продолжать сотрудничество с Абхазией
Мир
Мерц выразил готовность созвониться с Путиным после визита в Киев
Мир
NYT узнала об одобрении США передачи Германией 225 различных ракет Украине
Мир
В ЕП указали на нехватку ресурсов у ЕС для продолжения конфликта на Украине
Мир
СМИ сообщили о возрождении христианства в западных странах благодаря молодежи
Мир
Ватикан представил герб нового папы римского Льва XIV
Мир
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора

Потерянные годы: зачем мошенники предлагают пересчитать пенсию

Под видом «оцифровки данных» они выманивают доступ к «Госуслугам»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Появилась новая схема обмана россиян, связанного с перерасчетом пенсии. На этот раз мошенники предлагают «оцифровку данных» якобы для сохранения трудового стажа и увеличения выплаты, а на самом деле выманивают доступ к «Госуслугам». Эксперты поясняют, что злоумышленники играют на тревоге россиян и на том, что многим схемы начисления выплат до сих пор кажутся сложными и запутанными. В результате доверчивые граждане могут потерять не только доступы к аккаунтам, но и деньги. Подробности — в материале «Известий».

В чем суть обмана с трудовым стажем

Мошенники научились красть доступ к «Госуслугам» граждан под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа. Они создают груповвые чаты якобы от имени прошлого работодателя жертвы и имитируют обсуждение процедуры «оцифровки трудового стажа». Затем разговор заходит о не существующих на самом деле «ключах от Роструда», которые необходимо получить. Подставные участники диалога по очереди подтверждают получение кодов и побуждают жертву повторить алгоритм. Если атака оказывается успешной, человек теряет доступ к аккаунту.

госуслуги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснила в беседе с «Известиями» руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, вопросы пенсионных накоплений и трудового стажа важны для большинства работающих россиян. При этом схемы исчисления выслуги лет и других показателей многим кажутся сложными и запутанными.

— Особенно уязвимыми оказываются люди предпенсионного и пенсионного возраста. С одной стороны, они недостаточно ориентируются в цифровых сервисах, а с другой — переживают за сохранность трудового стажа, от которого зависит уровень выплат, — объясняет эксперт.

Неведомая дань: банки массово подключают клиентам платные услуги
Как они зарабатывают на невнимательности россиян и можно ли защититься от таких списаний

Все эти факторы создают злоумышленникам хороший плацдарм. К тому же в своих схемах они активно ссылаются на цифровизацию всех сфер экономики и убедительно доказывают важность «оцифровки данных» или «актуализации сведений».

Чаще всего в ход идет негативная мотивация, добавляет директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар») Александр Вураско.

мошенник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Злоумышленникам важно мотивировать жертву на совершение необдуманных действий. В данном случае используется негативная мотивация: «Совершите то-то, а не то лишитесь трудового стажа», — поясняет эксперт.

Каких мошеннических схем с трудовым стажем ожидать в 2025 году

Новая схема связана с тем, что мошенники с помощью дипфейков и генерации голоса изображают работодателей жертвы, поясняет Мария Михайлова. Поводом к беседе, как пример, может стать «обновление сведений о трудовой книжке».

— В реальности мошенники могут получить персональные данные как используя социальную инженерию, так и отправив фишинговую ссылку на поддельные порталы. При вводе информации пользователь лишается логина и пароля, — рассказывает эксперт.

Еще одним приемом может стать предложение «загрузить специальные программы» якобы для автоматической корректировки данных о стаже. На деле такие программы могут содержать вредоносное программное обеспечение (ВПО), уточняет Мария Михайлова.

По мнению ведущего аналитика департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгения Егорова, в зоне риска оказываются жители новых регионов России, где установлен особый порядок подтверждения трудового стажа.

офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Злоумышленники эксплуатируют недостаточную информированность о цифровизации сервисов и готовность соглашаться на просьбы «обновить», «оцифровать» или «сохранить» свои данные, — поясняет специалист.

Что касается средств связи, то инструментами обмана остаются и ежедневные обзвоны, и сообщения в мессенджерах, уверен замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ имени Ломоносова Тимофей Воронин.

Хотя законодательные меры усложняют мошенникам задачу, но не могут, к сожалению, полностью искоренить преступников: те, в свою очередь, также совершенствуют способы обмана граждан. В ход идут и новые сценарии, и технические инструменты.

Знания слили: с начала года произошло почти 50 крупных утечек данных
Владельцы ботов начали массово скупать базы с персональной информацией о россиянах

Самые популярные схемы обмана пенсионеров

Причем сама схема обмана с трудовым стажем не нова, отмечает Тимофей Воронин. Ранее гражданам звонили якобы из Социального фонда России (СФР) с предложением записаться в отделение для доначисления стажа. Для этого гражданин должен был сообщить «сотруднику» код подтверждения записи, а на деле это был код восстановления доступа к «Госуслугам».

— Вариацией данной схемы является отправка ссылки на фальшивый сайт «Госуслуг» и просьба подтвердить запись в СФР там, — рассказывает собеседник «Известий».

МФЦ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В прошлом году популярной была и схема с «перерасчетом пенсии из-за неучтенного трудового стажа», дополняет Мария Михайлова. Потенциальных жертв приглашали на консультацию в существующий Многофункциональный центр (МФЦ) или отделение СФР. Как и в предыдущей схеме, чтобы попасть на прием, человек должен был сообщить личные данные, включая паспорт и СНИЛС, а также код из СМС.

Между тем «легенда» с сохранением трудового стажа лишь одна из многочисленных схем обмана, напоминает руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин. Также известны сценарии с «продлением договора на номер телефона», «получением нового полиса ОМС», со звонками «от спецслужб», с «обращением от генерального директора / начальника» и многие другие.

— Опасность в том, что жертва не только утрачивает контроль над своей учетной записью, но становится объектом психологического давления и финансового вымогательства, — подчеркивает Мария Михайлова. — Всё это наносит вред гражданам и подрывает доверие к государственным цифровым сервисам.

Окна риска: как не потерять деньги через демонстрацию экрана
Каждый пятый случай мошенничества в онлайн-обучении связан с просьбой показать монитор

Как защититься от мошеннических схем с трудовым стажем

Защититься от мошеннических схем можно, соблюдая цифровую гигиену, говорит в беседе с «Известиями» начальник отдела по информационной безопасности компании «Код безопасности» Алексей Коробченко. Это сложные и уникальные пароли для различных сервисов и двухфакторная аутентификация.

— Никому не сообщайте коды из СМС или push-уведомлений, даже если это кажется безопасным или звонящий представляется сотрудником госорганов. При любых сомнениях лучше сразу перезвонить в организацию по официальному номеру, — советует эксперт.

мошенник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин дополняет, что у государственных органов есть крайне ограниченный набор средств связи с гражданами. Это значит, что ни налоговая служба, ни МВД, ни СФР никогда не будут звонить пользователям в мессенджеры.

Особую настороженность должны вызывать диалоги, в которых угрожают уголовной ответственностью или настаивают, чтобы о звонке никто не узнал, напоминает Дмитрий Кирюшкин. Таким образом мошенники играют на страхе жертвы и мешают оценить ситуацию объективно.

— Даже если собеседник назовет ваши паспортные данные, адрес и другую личную информацию, это не значит, что он действительно представляет госорганизацию. Из-за масштабных утечек такие данные могут оказаться в открытом доступе, — поясняет Дмитрий Кирюшкин.

Новые мошеннические схемы могут появляться постоянно, но их цель всегда будет одна — украсть деньги или личные данные. Инструментами преступников могут быть обычный телефонный разговор, групповые чаты с ботами, которые создают вид массовости, фишинговые ссылки, поддельные документы и многие другие вещи. Однако универсальными средствами борьбы с мошенниками являются внимательность и бдительность, заключает Тимофей Воронин.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир