Работы по благоустройству начались в центре Красноярска в рамках подготовки к 400-летию города. В планах обновить 15 поперечных улиц, четыре из них — в текущем сезоне, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник, 7 мая.

Сейчас идут работы на Каратанова, где подрядчик демонтирует уличную мебель и бортовые камни. Брусчатку и скамейки будут использовать при обновлении других участков.

В ближайшее время рабочие зайдут на улицы Перенсона и Дзержинского. Перед строителями будут работать археологи, поскольку участки расположены в особой исторической зоне, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Проекты благоустройства разрабатывали архитекторы мастерской «ПроектДевелопмент». Они провели серьезное исследование, которое включало в том числе опросы горожан и наблюдения.

Все улицы будут оформлены в едином стиле. Их внешний вид будет похож на улицу Красной Армии. Улицы станут комфортными для прогулок, безопасными и удобными для всех групп населения.