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Число электробусных маршрутов в Москве выросло до 200

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Фото: Департамент транспорта Москвы
dzen
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В Москве с начала года запустили 22 новых электробусных маршрута, их общее количество достигло 200 с 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем развивать сеть экологичного наземного городского транспорта и поддерживать высокое качество обслуживания пассажиров, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня столица — европейский лидер по количеству электротранспорта», — отметил Ликсутов.

Сегодня более 2350 электробусов обеспечивают работу свыше 20% маршрутов столицы. Для их обслуживания в Москве действуют 12 площадок Мосгортранса. Среди них — три специализированных инновационных парка: «Красная Пахра» в ТиНАО (открыт в 2022 году), «Митино» на северо-западе (2023 год) и «Салтыковка» на востоке города (конец 2023 года).

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год, подчеркнули в Мосгортрансе. Так, по данным «Мосэкомониторинга», с 2018 по 2024 год удалось избежать около 190 тыс. тонн выбросов.

В 2023 году Москва заключила крупнейший в Европе контракт на поставку 1200 новых электробусов. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. Запас хода электробусов вырос с 40-50 км до 80-90 км. С 2024 года на линию выходят КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

По прогнозам, к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электробусы.

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