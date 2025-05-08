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С Днем Победы! Лучшие советские открытки с 9 Мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Это особенный праздник для россиян и жителей ряда других стран, чьи предки сражались с фашистскими захватчиками. Ежегодно в России чтут память тех, кто погиб, приближая победу. «Известия» подготовили открытки и гифки в преддверии 9 Мая.

Кроме того, по случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи издания времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве. Также создан виртуальный музей к 80-летию Победы, где представлены фотографии военных лет и герои войны. Теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России.

80 лет Великой Победы в 2025 году

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда ранним утром нацистская Германия нанесла первый массированный удар по территории Советского Союза. Тогда никто не знал, что впереди — 1418 долгих трагических дней сражений и потерь, в течение которых погибнут более 25 миллионов человек.

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«Известия»
Советская гифка с Днем Победы в 2025 году

9 мая стало официальным праздником Победы благодаря указу, подписанному 8 мая 1945 года. Первый Парад Победы прошел 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. Его принимал маршал Георгий Жуков, командовал парадом маршал Константин Рокоссовский.

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«Известия»
Открытка с солдатом и красным знаменем — 80 лет Победы

Кульминацией торжества стало то, как солдаты Красной армии бросили к подножию мавзолея 200 захваченных знамен гитлеровских войск — как знак окончательной победы над фашизмом.

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«Известия»
Старомодная открытка 9 Мая — 80 лет Победе, мирное небо

Красивые гифки, душевные тизи и поздравления с 9 Мая

В первую очередь в День Победы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны — тех, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, пережил блокаду, кто потерял родных и близких ради Победы.

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Фото: Maxxx77/foto.ru
Гифка с ветеранами на фоне Звезды — 80-летие Победы

Это люди, перед которыми общество в неоплатном долгу, и каждая теплая фраза, каждое внимание к ним в этот день особенно ценно. Поздравляют их лично, если есть такая возможность: дома, на улицах, в учреждениях. Вручают цветы, говорят слова благодарности.

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«Известия»
9 Мая — советская открытка с красной гвоздикой и орденами

Также принято поздравлять детей войны, узников концлагерей, тех, кто пережил оккупацию, — все они часть поколения, вынесшего на себе ужас военного времени.

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«Известия»
Старая советская открытка ко Дню Победы 9 Мая в ретростиле

Праздник 9 Мая — крайне важный день для россиян и жителей многих стран мира. Эта дата напоминает о Великой Победе над фашизмом и нацизмом — идеологиями, угрожавшими жизням миллионов людей, в ходе самой масштабной и трагичной войны в истории человечества.

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«Известия»
Открытка — дети дарят цветы ветерану 9 Мая

Память о героизме и жертвах Великой Отечественной войны глубоко укоренилась в национальной идентичности.

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«Известия»
Ретрографика с солдатом, медалью Победы

Особенно значимо, что спустя восемь десятилетий еще остаются живые свидетели тех событий, а их потомки — дети и внуки фронтовиков — сегодня составляют значительную часть общества.

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«Известия»
Открытка в стиле СССР — День Победы, сирень

В честь празднования Великой Победы «Известия» подготовили красочные открытки и поздравления. Ими можно поделиться с близкими и родными, коллегами и друзьями.

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«Известия»
Красивое ретроизображение ко Дню Победы

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы! Этот день объединяет поколения, он живет в каждом сердце, в каждой семье. Желаю вам мира, добра, радости и гордости за наших предков»;

Открытка 9 Мая 2025 года— День Победы глазами художников

Михаил Кугач "Возвращение"
Открытка 9 Мая 2025 года— День Победы глазами художников

«С Днем Победы! Пусть каждый из нас в этот день вспомнит своих дедов и прадедов, их силу, мужество и стойкость. Этот праздник — не просто день в календаре, а напоминание о великом подвиге народа. Желаю вам мира, душевной силы, здоровья, и чтобы каждый день был наполнен добром.

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«Известия»
Винтажная гифка с военным маршем и флагом Победы

«С Праздником Победы! Этот день всегда будет для нас особенным — он напоминает о цене свободы. Поздравляю всех, кто хранит в сердце память о героях, кто гордится своей историей. Пусть мир будет прочным, жизнь — счастливой»;

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«Известия»
Советский стиль: поздравление с 9 Мая на фоне Кремля

«Сердечно поздравляю с 9 Мая! Сегодня мы с благодарностью вспоминаем подвиг защитников Отечества. Пусть над нами всегда будет ясное, мирное небо, а в душе — гордость за Великую Победу»;

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Открытка ко Дню Победы

«С Праздником Победы! Пусть сердце наполняется гордостью за наш народ, за стойкость и веру в Победу. Пусть уроки истории не забываются, а подвиг предков вдохновляет на честную и достойную жизнь»;

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«Известия»
Патриотическая ретрооткрытка к 80-летию Победы 1945 года

«Победа в сердце, в наших жилах,
Она — не просто день в календаре.
Мы благодарны тем, кто выжил
И кто погиб в той страшной мгле»;

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Фото: REUTERS/Tatiana Meel
Анимация 9 Мая — 80 лет Победы

«Мирное небо — как дар поколений,
Плач матерей и победа отцов.
Помним мы подвиг и без сожалений
Слезы пускаем у старых венцов»;

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«Известия»
Патриотическая ретрооткрытка к 80-летию Победы 1945 года

«Низкий поклон солдату седому,
Что выстоял, мир нам вернул.
Пусть будет счастлив, любим, уважаем,
Пусть не тревожит война его снов»;

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Плакат в стиле СССР: День Победы, 9 Мая

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