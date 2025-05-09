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В Москве рассказали о программе фестиваля в честь 80-летия Победы на 9–11 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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До 11 мая на площадках в разных районах столицы пройдут сотни событий в рамках фестиваля «Московская весна Победы», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Уважаемые жители и гости нашего города, поздравляем вас с 80-летием Победы и приглашаем на праздничную программу. Завершающие дни фестиваля будут особенно насыщенными», — сказала Сергунина.

В программе — выступления музыкальных коллективов и сольных исполнителей, а также постановки о защитниках Родины. Так, 10 мая в Кузьминках представят спектакль, посвященный героизму медсестер на фронте, а 11 мая в районе Марьино покажут постановку о молодом человеке, который нашел письмо 1940-х годов и попал в прошлое, а затем встретил своего прадеда — солдата-красноармейца.

В рамках фестиваля также запланированы творческие, кулинарные и инженерные занятия. Например, в районе Вешняки работает научная студия Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Здесь 9, 10 и 11 мая ребята сконструируют модели дельтапланов, создадут праздничные открытки при помощи нейросетей и напечатают фигурки на 3D-принтере. В сквере у станции метро «Некрасовка» 10 мая дети смастерят модель танка Т-34, копию армейского грузовика и макет пусковой установки БМ-13 «Катюша».

На нескольких площадках, в том числе в районах Щукино, Косино-Ухтомский, Зябликово, пройдут кулинарные занятия: готовить будут гречневую кашу с сушеными грибами и луком, макароны по-флотски с тушеной говядиной и овощами, творожный пирог с ягодами.

Также москвичей и туристов в фестивальных локациях приглашают попробовать медовые коврижки, блины со сметаной, пирожки, московские пончики и другие угощения. Запить можно сбитнем с яблоками и корицей, квасом, лимонадами и морсами.

На площадках также представлены авторские сувениры, сделанные мастерами из разных регионов страны: оловянные фигурки солдат Красной армии, модели танков и пушек, книги о Великой Отечественной войне, пластинки с советскими песнями.

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