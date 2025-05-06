Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
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- Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
В ходе рабочей поездки по южным регионам РФ генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин проинспектировал узловые питающие центры 150-500 кВ магистрального сетевого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».
Глава компании проверил ход работ по строительству подстанций и линий электропередачи, инженерно-защитных сооружений. Также он ознакомился с реализацией мероприятий в рамках годовой ремонтной программы.
Как подчеркнули в компании, новые объекты магистральной сетевой инфраструктуры позволяют повысить надежность электроснабжения потребителей, сформировать резерв мощности для социального и экономического развития южных регионов России.
Рюмин также ознакомился с работой ветроэлектростанций и мобильных газотурбинных электрических станций, находящихся в управлении Группы «Россети».