Кинооператор Игорь Кожевников умер в возрасте 66 лет
Член Союза кинематографистов России, кинооператор-постановщик Игорь Кожевников умер 5 мая. Об этом 6 мая сообщил Союз кинематографистов России.
«5 мая 2025 года на 67-м году ушел из жизни наш друг и коллега — кинооператор-постановщик, член Союза кинематографистов России Игорь Викторович Кожевников», — следует из публикации в Telegram-канале.
Игорь Кожевников родился в Пензе 29 октября 1958 года. В 1988 году он окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская кинооператора Александра Гальперина).
В фильмографии Кожевникова около 30 кинокартин. Он снимал фильмы и сериалы в Израиле, Бразилии, Чехии, Кипре, Индии, Франции, Турции, Египте, Германии, Швейцарии.
Кроме того, оператор работал с такими режиссерами, как Александр Хван («Ведьма», «Клеопатра», «Шатун», «Кармен», «Предлагаемые обстоятельства»), Олег Фисенко («Если невеста ведьма»), Александр Казанский («Как закалялась сталь»), Сергей Жигунов («Три мушкетера»).