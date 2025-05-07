Ядро истины: как советский атомный проект достиг успеха всего за шесть лет

В 1930-е годы советские ученые проводили исследования на мировом уровне и сделали ряд открытий по физике ядра, прежде всего в ЛФТИ под руководством А.И. Иоффе, Физическом институте им. П.Н. Лебедева в Москве, Радиевом институте в Ленинграде, харьковском Физтехе. В СССР провели несколько научных конференций по физике атомного ядра с участием зарубежных ученых, выходили статьи по этой теме, построили два циклотрона, создали сильную научную школу.

Все работы были прерваны начавшейся войной. Однако уже в конце сентября 1942 года было принято решение об их возобновлении, в апреле 1943 — о создании специальной Лаборатории № 2 и назначении 40 летнего профессора физики Игоря Курчатова научным руководителем советского атомного проекта. 29 августа 1949 года была успешно испытана первая советская атомная бомба. О некоторых страницах из истории легендарного советского атомного проекта рассказала «Известиям» заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина. Наша беседа проходила в Курчатовском институте в здании первого на континенте Евразия реактора Ф-1.

Молодая наука

Решение о возобновлении в разгар войны «работ по урану» стало первым важнейшим шагом на пути создания советского ядерного оружия. Руководство страны и группа ученых, основываясь на донесениях разведки об идущих в Германии, Великобритании, США работах по созданию нового сверхмощного оружия, сделало тем самым стратегически правильный выбор, в то время, когда успех этого начинания был далеко не очевиден, — рассказывает Екатерина Яцишина.

С момента начала работы в Лаборатории № 2 до первого испытания бомбы прошло всего шесть лет. Однако фундаментальные исследования в области физики ядра в нашей стране начались задолго до этого. Важную роль здесь сыграл выдающийся ученый-энциклопедист, биогеохимик Владимир Вернадский. Он инициировал первые экспедиции по поиску урана еще в Российской империи, а в 1922 году создал и возглавил Радиевый институт, где были получены первые в СССР препараты радия, построен первый циклотрон.

Физико-технический отдел Радиевого института впоследствии был преобразован в ЛФТИ (Ленинградский физико-технический институт) во главе с Абрамом Иоффе, который воспитал целую плеяду выдающихся советских ученых. В 1930-е в ЛФТИ началось развитие нового научного направления — физики ядра, которое благодаря незаурядной научной интуиции А.Ф. Иоффе вскоре стало основным. В 1933 году руководителем отдела ядерной физики был назначен Игорь Курчатов.

Несмотря на исследования по физике ядра, которые проводились в СССР и за рубежом, еще никто тогда не мог представить возможность создания нового разрушительного оружия. Однако уже на рубеже 1930-х стало формироваться представление о военных перспективах использования энергии атома. В этот период все работы по ядерной тематике исчезли из научной печати, их засекретили те страны, где уже начались разработки по созданию нового оружия.

Советский атомный проект

В 1940 году аспиранты Курчатова Георгий Флеров и Константин Петржак под его руководством первыми зафиксировали деление ядер в ионизационной камере — спонтанное деление урана происходило без бомбардировки нейтронами. 22 июня 1941 года под руководством Игоря Курчатова в Ленинграде завершилось строительство крупнейшего в Европе циклотрона. Эта установка, разгоняющая заряженные частицы до очень высоких скоростей и энергий, была необходима для дальнейших исследований. Но запустить циклотрон не успели: началась война.

К лету 1942 года было получено достаточно данных разведки о том, что в США полным ходом идет разработка нового оружия в рамках Манхэттенского проекта. Также шли работы в Великобритании, в нацистской Германии. Советский Союз не мог отстать в этой гонке, поэтому 28 сентября 1942 года Государственным комитетом обороны СССР было издано распоряжение «Об организации работ по урану». Исследования, прерванные войной, необходимо было не просто возобновить, но и ускорить.

В этот период Игоря Курчатова вызывают в столицу из эвакуации, он анализирует информацию, полученную разведкой и дает заключение, что информация о ходе работ по созданию атомного оружия правдивая и необходимо продолжить наши исследования. Встал вопрос о выбор руководителя советского атомного проекта. Рассматривалось несколько кандидатур, в том числе и Иоффе, и П.Л. Капицы, но выбор пал на Курчатова.

«Это решение во многом предопределило наш будущий успех, — подчеркивает Екатерина Яцишина. — Ведь у Курчатова уже был большой опыт в этих исследованиях. За него ручался Иоффе, который работал с ним уже больше 10 лет и хорошо знал его способности, личные качества, что было не менее важно. Курчатов был междисциплинарный, как сегодня говорится, специалист, и теоретик, и экспериментатор, и организатор. У него было умение подбирать команду и точно определять, кто для чего оптимально подходит. И тех, кто с ним лично не ладил, но мог принести пользу проекту, он оставлял в команде».

Важную роль в успехе советского атомного проекта сыграла и его четкая организация. По сути, всё замыкалось непосредственно на высшее руководство страны через куратора от правительства Лаврентия Берию и научного руководителя Игоря Курчатова. Кстати, подобная организация проекта была и у американцев, где эти функции выполняли соответственно Л. Гровс и Р. Оппенгеймер.

В феврале-марте 1943 года Игорь Курчатов начал собирать команду ученых для будущей Лаборатории, кого-то отозвали с фронта, кого-то вернули из эвакуации. В 1944-м сотрудники секретной Лаборатории № 2 переехали на окраину столицы в район Октябрьского поля, где был выделен участок земли площадью 120 га с почти достроенным зданием, в котором разместились и лаборатории, и комнаты для проживания сотрудников. Тогда штат Лаборатории состоял из 100 человек, включая кочегара и конюха, в то время как в Манхэттенском проекте работало уже более 100 тыс. сотрудников.

Атомная эра

В июле 1945 года на Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил И.В. Сталину о некоем новом оружии, которым располагают американцы. В начале августа это оружие было испытано ими на японских городах Хиросима и Нагасаки, в результате чего погибло более 200 тыс. мирных жителей, а многие из выживших впоследствии всю жизнь страдали от лучевой болезни.

Эта варварская бомбардировка прежде всего должна была доказать военное превосходство перед СССР. Этого невозможно было допустить и в конце августа 1945 года был создан Специальный комитет при Совете министров СССР, задачей его было создание в кратчайшие сроки советского ядерного оружия.

Первым практическим шагом стало сооружение реактора. Стоял выбор его типа — уран-графитовый или тяжеловодный. Курчатов настоял на первом варианте, понимая, что это сэкономит нам примерно год. С учетом разрабатываемых уже в это время США планов нанесения ядерных ударов по нашей стране, этот год мог стать решающим.

Для сооружения реактора были необходимы уран, графит особой чистоты, новые конструкционные материалы. В кратчайшие сроки предстояло обеспечить геологоразведку и добычу урана, с нуля создать новую металлургию, наладить производство графита. Работы велись в чистом поле, всё делалось в первый раз. 450 т графита и почти 50 т урана перенесли в большую армейскую палатку буквально на руках. Курчатов лично курировал все работы. Потребовалось сложить, исследовать и разобрать четыре модели. Пятая стала реактором, — поясняет Екатерина Яцишина.

Уже к концу 1946 года было завершено строительство первого в мире специального здания с шахтой для реактора с надежной биологической защитой. Все работы проводились в режиме строгой секретности, участники сборки реактора, самому молодому из них было всего 15 лет, подписали перед пуском расписку о «неразглашении характера проводимых работ». Вечером 25 декабря 1946 года был уложен последний 62-й слой активной зоны. Курчатов сам сел за пульт управления котлом , который проработал при первом пуске около 4 часов. На осуществление этого грандиозного проекта понадобилось всего 16 месяцев! Спустя три дня руководству страны доложили: «С помощью построенного уран-графитового котла мы теперь в состоянии решить важнейшие вопросы и проблемы промышленного получения и использования атомной энергии».

Это позволило ускорить создание на Урале уже промышленного уран-графитового реактора для производства плутония — заряда для первой отечественной атомной бомбы. Реактор «Аннушка» сооружали на Урале, это была сложнейшая работа. 22 июня 1948 года установка была успешно выведена на проектную мощность.

А еще через год с небольшим, 29 августа 1949 года, благодаря невероятной самоотдаче всех участников отечественного атомного проекта, в СССР прошло первое испытание атомной бомбы. Сегодня, зная о том, что у наших бывших союзников были готовы десятки планов ядерных ударов по Советскому Союзу, значение этого события для судьбы нашей страны и всего мира сложно переоценить.

По расчетам американцев, бомба должна была появиться у нашей страны на несколько лет позже. Однако они недооценили возможности команды Игоря Курчатова.

— Американцы знали, что мы работаем над созданием своего оружия, однако считали, что: бомба у СССР появится только в 1953–1955 году. Поэтому, когда взрыв был осуществлен уже в августе 1949-го, это стало абсолютным потрясением для них, — рассказывает Екатерина Яцишина.

Параллельно с созданием оружия ученые задумывались и о мирном применении атома. В конце 1946 — начале 1947 года в СССР началась работа по созданию атомных энергетических установок для различных целей. А уже в 1954-м состоялся пуск первой в мире атомной электростанции — Обнинской АЭС. Спустя еще четыре года, в 1958 году, была спущена на воду первая советская атомная подводная лодка «Ленинской комсомол», а в 1959-м — сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин». Так началась эра атомной энергетики, в которой наша страна сохраняет лидирующие позиции.

Всё это стало возможным благодаря легендарному советскому атомному проекту, людям, которые его создавали.