Собянин рассказал о строительстве нового здания Военного комиссариата

В июне в Москве завершится строительство нового здания Военного комиссариата. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

В 11-этажном здании на улице Яблочкова расположатся зоны обслуживания посетителей, работающие по принципу МФЦ, кабинеты медосмотра, рабочие зоны, актовый, спортивный и тренажерный залы. Двухуровневый крытый переход свяжет новое здание с Единым пунктом призыва города Москвы.

Во вторник, 6 мая, Собянин встретился с призывниками в Едином пункте призыва. Он рассказал, что цифровизация воинского учета позволила повысить эффективность работы призывных комиссий. «Теперь вместо 146 в каждом муниципальном образовании — работает объединенная муниципальная призывная комиссия города Москвы», — отметил мэр.