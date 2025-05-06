Закрепление мифов

Идейно почти вся «политика памяти» в Евросоюзе сконцентрирована на продвижении единственного мифа — о «тоталитаризме», то есть об идеологическом и морально-этическом равенстве нацистского и сталинского режимов. В документах общеевропейских органов (ПАСЕ, ОБСЕ и других) в 1995–1999 годах говорилось о преступлениях нацизма, делался вывод о преступности нацистского режима и говорилось о необходимости чтить его жертв и места их мучений и гибели. Однако в 2005-м европейские органы власти под надуманными предлогами объявили о равенстве СССР с нацистским «абсолютным злом», объединив их термином «тоталитаризм». С тех пор эта формула используется во всех декларациях общеевропейских органов, затрагивающих тему Второй мировой войны.

Мифологизация исторических вопросов стала следствием так называемого письма Соланы – Паттена 2002 года, в котором отмечалось, что Евросоюз «стремится наладить тесное сотрудничество со своими соседями, способствуя взаимному обмену человеческим капиталом, идеями, знаниями и культурой». Для этого было необходимо «гармонизировать коллективную память» — и в первую очередь с новыми государствами — членами блока в Восточной Европе. Унифицировать историческую память, навязать «правильные» установки — то, в чем Евросоюз и обвиняет СССР. Интересно отметить, что на момент создания документа Хавьер Солана, ранее возглавлявший НАТО, был генеральным секретарем ЕС и его военного крыла — Западноевропейского союза. И эти факты позволяют трактовать мифо-историческую унификацию Евросоюза как формирование общей русофобской идеологии организации.

Наиболее наглядна политизация «исторических» деклараций последних лет. Резолюция ПАСЕ №2540 требует от европейских властей «деколонизации» России и поддержки соответствующих движений. Отметим, что в таком понимании (развал России через поддержку националистических, сепаратистских движений) термин «деколонизация» использовался бандеровцами, избежавшими наказания, в годы холодной войны. Еще сильнее русофобский «дух майдана» заметен в резолюции Европарламента №P10_TA(2025)0006 от 23 января 2025 года. Этот документ, повторяя предыдущие обвинения в адрес «коммунистического тоталитаризма», переходит к их практическому применению: внедряет термин «рашизм» из лексикона майданного режима; оправдывает майданный режим на Украине; вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, требуя отменить решения о признании иноагентами ряда организаций; пытается дискредитировать День Победы и Русскую православную церковь.

Внедрение мифа о «тоталитаризме» имеет десять непосредственных практических последствий. Оно позволяет снять вопросы о запрете символики нацизма и коммунизма, развязывает руки в «войне памятников» даже там, где захоронены не бывшие коммунистами военнослужащие подразделений, союзных Красной армии.

Внедрение мифа о «тоталитаризме», происходившее по инициативе восточноевропейских стран, позволяет выдвигать требования репараций к единственной правопреемнице СССР — РФ. За «тоталитаризмом» следует вымарывание «черной краской» по национальному признаку. Это позволяет лишить гражданских прав и пособий всех русских людей как носителей «тоталитаризма».

Одновременно с этим следует возвеличивание и государственное чествование любых борцов с советским строем — с акцентом на «героизме» пронацистского бандитского подполья. Так происходит в Прибалтике и Польше, где «проклятые солдаты» закрепились в качестве едва ли не единственных героев Второй мировой войны.

Героизация прошлого нацистских пособников приводит к их легализации, они занимают привилегированное положение в постсоветских странах.

Вследствие «тоталитаризма» одних и «борьбы» других, происходит рейдерский отъем недвижимого имущества, как произошло с Домом Москвы в Риге.

Конструкт «тоталитаризма» уже в наши дни выродился в идею «кровавых земель», которая объединяет восточноевропейские страны в лживом культе «жертв двух тоталитаризмов». Этот миф внедряется британским публицистом Тимоти Снайдером. Он позволяет забыть о пронацистских режимах, существовавших в межвоенный период? и объединить современную Европу (особенно — восточную ее часть) на общем русофобском тезисе.

Наклеивание ярлыка «тоталитаризм» на Российскую Федерацию как правопреемницу СССР позволяет некоторым европейским лидерам «снять ответственность» за нацистский режим, а вместе с ним отказаться от компенсационных выплат узникам нацизма, проживающим в России.

Клейма «тоталитаризма» и «рашизма» позволяют обосновать поддержку преступлений майданного режима на Украине.

Чествование нацистских пособников в странах ЕС приводит к ревизии истории центральноазиатских стран. Там по отработанным шаблонам формируется русофобский политический костяк СССР — застрельщики «цветных революций», пример которых — попытка госпереворота в Белоруссии в августе 2020 года.

Институционально вся деятельность по государственному формированию общеевропейской исторической памяти работает вокруг «европейской сети памяти и солидарности». В 2008 году она начала действовать под руководством польского координатора Анджея Пшевозника, который ранее занимался формированием польской исторической памяти на антисоветских мифах в Совете по защите мест борьбы и мученичества). Цель «евросети» — формирование «героической» антисоветской исторической памяти коллективной Европы.

При этом задачи следующие: создание документальной базы о любых (включая нацистских пособников и агентов западных спецслужб) борцах против СССР и РФ с акцентом на «цветных революциях»; продвижение исследовательских и общественных проектов, внедряющих этот антисоветский и антироссийский «героизм» в науку и историческую память.

Среди других общеевропейских организаций, существующих на государственное финансирование ЕС, отметим также Европейскую обсерваторию памяти и Регуляторную комиссию ЕС по вопросам исторической памяти. Они занимаются внедрением исторических мифов, уже закрепленных в общеевропейских актах, в массовое сознание посредством музейных экспозиций, художественных проектов, стипендиальных и грантовых программ, а также конференций, где происходит «масштабирование» мифов, созданных отдельными авторами, далеко за пределы своих стран.

Таким образом, выстроена целостная система формирования общеевропейской исторической памяти на основе мифов. И эта память направлена против России и ее союзников, сегодня представляющих наследников победителей во Второй мировой войне. Что остается им? Изучать и обмениваться достоверным, документальным знанием об общей истории, изучать и обмениваться знанием об информационных войнах, методах, технологиях и совместно разоблачать их на конкретных примерах.

Автор — кандидат исторических наук, главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации



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