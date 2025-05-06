Бразильская актриса из сериала «Единомышленники» скончалась в возрасте 11 лет

Актриса из Бразилии Миллена Брандао, которая получила свою известность благодаря роли в сериале компании Netflix «Единомышленники», скончалась в возрасте 11 лет. Об этом 5 мая сообщил онлайн-таблоид TMZ.

«Миллена Брандао, звезда-ребенок, известная своей работой в сериале Netflix, умерла после множества перенесенных сердечных приступов», — говорится в материале.

Уточняется, девочка умерла 2 мая. Она испытывала сильные головные боли начиная с 24 апреля. У нее также наблюдались потеря аппетита и сонливость. Актриса была доставлена в больницу, но врачи не смогли поставить однозначный диагноз.

Информация об официальной причине смерти неизвестна. За несколько дней до смерти Брандао перенесла минимум 13 остановок сердца.

Актриса получила свою известность благодаря роли в бразильском сериале «Единомышленники», который был выпущен в 2019 году на Netflix.