Бегом за здоровьем: в РФ растет рынок фитнес-услуг

В России активно развивается рынок фитнес-услуг. Согласно исследованию компании Fitness Data, в первом квартале 2025 года он вырос на 25,5%, достигнув оборота в 79,7 млрд рублей против 63,5 млрд за аналогичный период прошлого года. «Известия» выяснили, какие тенденции отмечаются на рынке в этом году и какое развитие ждет его в будущем.

Развитие рынка

В России быстрыми темпами развивается рынок фитнес-услуг. В 2023 году он заметно оживился после пандемии, прибавив около 18% и достигнув 214 млрд рублей. За год россияне посетили фитнес-клубы 372,7 млн раз — на 29% больше, чем годом ранее, что говорит о внедрении фитнеса в повседневную жизнь.

Следующий, 2024 год, стал для индустрии настоящим рывком после семи лет плавного роста. Оборот рынка подскочил на 23%, составив 263 млрд рублей, а число посещений и загруженность клубов продолжили расти, даже несмотря на то, что цены на абонементы и услуги увеличились в среднем на 11%.

В первом квартале года 2025 года рынок вырос на 25,5%, достигнув оборота в 79,7 млрд рублей против 63,5 млрд рублей за аналогичный период 2024 года, говорится в результатах исследования Fitness Data (есть в в распоряжении «Известий»). Согласно ему, половина прироста связана с открытием новых объектов и увеличением клиентской базы, 12,5% — с ростом цен. При этом более 50% общего роста (+35,5%, +9,6 млрд руб.) обеспечила Москва, среди регионов выделились республики Татарстан (+32%) и Башкортостан (+31%). В столице в начале 2025 года открылось 44 новых фитнес-клуба площадью более 500 кв. м.

«По итогам квартала года все ключевые показатели свидетельствуют о положительной динамике: продажи клубных карт выросли на 12,7%, реализация дополнительных услуг — на 14,9%, а посещаемость увеличилась в среднем на 5,8% по стране», — рассказывает глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Подписка вместо абонемента

В частности, исследование отмечает успехи сети DDX Fitness. По данным Fitness Data, число новых клубов, открытых сетью в первом квартале года, превысило показатели всех основных игроков рынка вместе. Как следует из отчета (данные подтверждаются анонсами открытий на сайтах и в Telegram-каналах сетей), Bright Fit запустили 4 клуба, Spirit.Fitness — 3, Urbanfit — 2. Сеть расширила присутствие до 14 городов: Москва (8 клубов), Санкт-Петербург (3), Казань, Челябинск и Новосибирск. Первый клуб сети заработал в 2018 году. Сегодня их более 90, причем 23 клуба открылись в первом квартале 2025 года.

По мнению генерального директора DDX Fitness Ивана Ситникова, драйвером роста сети стало подключение в сети рекуррентных платежей. При этом формате клиенты ежемесячно платят небольшую сумму, а не оплачивают сразу годовой абонемент. Такой подход появился и стал популярен в США еще в конце 90-х, где его начали использовать сети Planet Fitness и LA Fitness.

В России DDX Fitness внедрил эту модель одним из первых , обозначив преимущества модели: низкий порог входа по сумме ежемесячной оплаты, высокая конверсия (35-50% новых клиентов) и увеличение пожизненной ценности клиента за счет удобства автоматических платежей (LTV), что особенно важно для регионов.

За два года доля таких абонементов в структуре продаж выросла с 7% в 2023 году до 12% в I квартале 2025-го, демонстрируя самый значительный прирост среди всех форматов. В Москве тренд выражен еще ярче: здесь подписка занимает уже 20% рынка, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель. Многие участники рынка, видя такой пример, тоже переходят на рекуррентные платежи.

«Последние данные Fitness Data говорят о том, что уровень проникновения фитнеса в России достиг 4,75%. Мы видим гигантский потенциал роста рынка: в течение 10-15 лет он составляет от 15 до 20%. Это увеличение рынка в 3-4 раза. Соответственно, если сейчас мы оцениваем потенциал рынка в 1000 клубов, то, с учетом роста, в России потребуется более 2000 клубов в перспективе 10-15 лет» — прогнозирует Иван Ситников.

Как пояснили «Известиям» в компании, DDX Fitness использует кластерный анализ, чтобы точечно оценивать, где более перспективно открываться: учитываются мини-рынки, плотность населения, транспортная доступность. Таким методом удалось выявить, что в Москве приоритетными районами должны стать Хорошево-Мневники и Солнцево: там идет активная застройка, а большая часть жильцов соответствует параметрам целевой аудитории.

Рост и ключевые тренды

Вовлеченность россиян в фитнес постоянно растет: сейчас по стране она составляет в среднем 4,85% (7,08 млн человек), в Москве — 16,5% (2,18 млн). Столица приближается к уровню Лондона (19,9%), а при сохранении динамики сравняется с ним к 2029 году, подсчитали аналитики. Инвестиции в сферу фитнеса тоже увеличиваются: за первый квартал вложения составили около 7,1 млрд рублей — это плюс 44% к прошлому году.

Однако комфортный доступ к занятиям по-прежнему есть не у всех: лишь 77% жителей городов имеют фитнес-клуб в 15-минутной пешей доступности от дома. Для сравнения, в случае с супермаркетами показатель достигает 98%.

Как отмечает управляющий партнер исследовательской компании FitnessData Максим Боровиков, сегодня рынок фитнес-услуг демонстрирует неоднозначные результаты: общие цифры прироста внушительные, однако в региональной составляющей и с точки зрения прироста игроков есть определенные диспропорции.

— Больше половины от всех открытых клубов площадью более 500 кв. м. в I кв. 2025 года открыл один оператор — DDX Fitness (26 из 46 открытых клубов). А половину прироста в абсолютном выражении обеспечил столичный регион, где рынок вырос сразу на 35%, — говорит собеседник «Известий». — Впрочем, пока мы видим устойчивое развитие — как за счет повышения цен, так и за счет прироста вовлеченных в фитнес: по итогам квартала клубные карты приобрели не менее 130 тыс. человек, ранее не имевших их.

Говоря о тенденциях на рынке, эксперт в первую очередь называет рекуррентную модель — как самую перспективную и выгодную для клиентов. Вторым трендом стал бум студийного формата — рост числа небольших моно-направленных фитнес-студий. Статистика показывает, что 17% студий, открытых в 2024 году, не «дожили» до 2025-го, однако ситуация уже лучше, чем в 2023-м, когда доля закрытий составляла 28–30%. По мнению президента АОФИ Ольги Киселевой, это говорит о том, что «предприниматели становятся все более профессиональными».

В частности, поясняет Максим Боровиков, владельцы студий отказываются от концепции моноформата, выбирая мультиформатный подход. Они учитывают направления с наибольшим спросом: в регионах это растяжка, йога и другие, связанные с «мягким фитнесом», в столице и крупных городах — пилатес, high heels и пилонный спорт.

Третьей, не менее важной тенденцией на рынке, эксперты называют технологизацию. Искусственный интеллект активно применяется в фитнес-приложениях и CRM: он помогает создавать персональные программы тренировок, анализировать поведение клиентов и в итоге — увеличивать средний чек. «Число пользователей ИИ решений ежегодно растет на 30–35%, а внедрение технологий помогает увеличивать средний чек на 10–15%», — говорит Елена Силина.

По ее словам, текущие тенденции отражают глубокую трансформацию отрасли: бизнес пересматривает модели работы, делает ставку на персонализацию, технологичность и гибкость.

«Однако главный вызов 2025 года — рост рынка за счет повышения цен, а не клиентской базы. Это требует баланса между доступностью услуг и рентабельностью бизнеса», — резюмирует Силина.