Суд приговорил блогера Голдырева к шести годам колонии за изнасилование
Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Ярослава Голдырева к шести годам колонии за изнасилование. Об этом «Известиям» сообщили 5 мая в пресс-службе суда.
В соцсетях блогер называл себя «яснознающим целителем», а также обещал потенциальным клиенткам своих тренингов помощь в завоевании мужчин и раскрытии «женской энергии».
В ноябре прошлого года сообщалось, что Голдырева арестовали на два месяца за изнасилование. По версии следствия, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой ему девушки.