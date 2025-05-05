В Махачкале напали на полицейских. Что известно
Днем в понедельник, 5 мая, в столице Дагестана произошло нападение на полицейский патруль, погибли три человека. Стражи порядка нейтрализовали двоих боевиков. В ходе перестрелки также пострадали прохожие. Что известно к этому часу о происшествии — в материале «Известий».
Что произошло
Неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский патруль днем 5 мая в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. По информации главы Дагестана Сергея Меликова, это произошло после того, как сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить подозрительный автомобиль.
Неизвестные расстреляли полицейских, как сообщили в Главном управлении республиканского МВД, трое стражей порядка погибли. В ведомстве отметили, что нападавших было двое, оба нейтрализованы.
С места происшествия нападавшие пытались скрыться на автомобиле ДПС, в городе вводили план «Перехват». Позже автомобиль нашли брошенным.
Место происшествия оцеплено, на нем работают сотрудники правоохранительных органов. Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие.
Пострадавшие и реакция
В результате перестрелки, по данным регионального минздрава, три человека погибли, на лечении в стационаре находятся еще пятеро. Среди них — два сотрудника МВД и трое мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Состояние гражданских медики оценивают как средней тяжести.
СК России по республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), а также по статьям об угоне без цели хищения (166 УК РФ) и хищении оружия (226 УК РФ).