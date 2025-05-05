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В Махачкале напали на полицейских. Что известно

Минздрав Дагестана: трое погибли, пять пострадали в ходе перестрелки в Махачкале
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рамазан Рашидов
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Днем в понедельник, 5 мая, в столице Дагестана произошло нападение на полицейский патруль, погибли три человека. Стражи порядка нейтрализовали двоих боевиков. В ходе перестрелки также пострадали прохожие. Что известно к этому часу о происшествии — в материале «Известий».

Что произошло

Неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейский патруль днем 5 мая в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. По информации главы Дагестана Сергея Меликова, это произошло после того, как сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить подозрительный автомобиль.

Неизвестные расстреляли полицейских, как сообщили в Главном управлении республиканского МВД, трое стражей порядка погибли. В ведомстве отметили, что нападавших было двое, оба нейтрализованы.

С места происшествия нападавшие пытались скрыться на автомобиле ДПС, в городе вводили план «Перехват». Позже автомобиль нашли брошенным.

Место происшествия оцеплено, на нем работают сотрудники правоохранительных органов. Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие.

Пострадавшие и реакция

В результате перестрелки, по данным регионального минздрава, три человека погибли, на лечении в стационаре находятся еще пятеро. Среди них — два сотрудника МВД и трое мирных жителей, в том числе 17-летняя девушка. Состояние гражданских медики оценивают как средней тяжести.

СК России по республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), а также по статьям об угоне без цели хищения (166 УК РФ) и хищении оружия (226 УК РФ).

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