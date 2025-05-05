Собянин рассказал Путину о модернизации московских поликлиник

К настоящему моменту по новому стандарту модернизированы уже 85% московских поликлиник. Теперь пациенты там могут получать качественную и эффективную медицинскую помощь в максимально комфортных условиях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, правительство Москвы реализует «уникальную, самую масштабную за всю историю городского здравоохранения программу комплексной реконструкции первичного звена, в рамках которой проводится модернизация около 340 зданий поликлиник». «Новые поликлиники выглядят не хуже частных поликлиник, с интерьером, брендирование соответствующее, новые, современные медицинские корпуса, тоже на мировом уровне», — отметил мэр, слова которого приводятся на столичном портале mos.ru.

Реализацию программы модернизации поликлиник по новому стандарту начали в 2020 году. Сейчас завершена реконструкция уже 290 поликлиник, в работе находится еще 47 зданий. Основные мероприятия программы планируется завершить к концу 2025 года.

Кроме того, в рамках программы модернизации стационарного звена отремонтировали 68 корпусов и других зданий городских больниц. Полностью завершить работы планируется через пять лет, когда число отремонтированных зданий достигнет 150.

С 2020 года в Москве было построено 59 новых больничных корпусов, поликлиник, подстанций скорой помощи и других объектов здравоохранения общей площадью 0,8 млн кв. м. До 2029-го планируется построить еще 53 здания площадью около миллиона квадратных метров.

В феврале Собянин рассказал, что кадровый центр департамента здравоохранения Москвы внедрил более 100 программ дополнительного образования и 60 профессиональных и социально-психологических тренингов, 50 из них — в прошлом году. По словам мэра, в 2024-м самыми популярными были проекты для врачей поликлиник — кардиологов, неврологов, врачей общей практики, терапевтов, ЛОР, офтальмологов и других.