Эксперт дал советы по визуальному увеличению квартиры

Даже в компактной квартире можно добиться ощущения простора, если правильно подойти к выбору освещения, цветовой палитры и расстановке мебели. Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с «Известиями» 10 мая дал советы, которые помогут зрительно расширить пространство даже в малогабаритной квартире.

«Сперва нужно подобрать правильные цвета. Светлые оттенки отражают свет и визуально расширяют границы. Холодные тона (голубой, серый) «отодвигают» стены. Темные акценты допустимы, но локально», — объяснил он.

По мнению специалиста, зеркала являются еще одним действенным решением. Установив большое зеркало напротив окна, можно визуально увеличить пространство, а фигурные или составные модели помогут создать эффект глубины в комнате. Однако следует помнить, что не стоит злоупотреблять: достаточно будет 1–2 крупных зеркал.

Кроме того, мебель тоже играет ключевую роль. Эксперт советует использовать мебель-трансформер: встроенные шкафы, складные столы, кровати с ящиками, а также отказаться от массивных гарнитуров в пользу «воздушных» моделей на ножках.

«Освещение должно быть продуманным. Два главных параметра — многослойность и направленность. Точечные светильники по периметру потолка «приподнимают» его, а настольные лампы и бра добавляют объем», — сказал Васильев.

Также линейные акценты способствуют корректировке пропорций помещения. Вертикальные полосы на обоях или текстиле визуально «вытягивают» стены вверх, в то время как горизонтальные линии расширяют узкие пространства.

Зонирование лучше осуществлять без перегородок. Можно применять различные уровни пола, световые акценты или легкие стеллажи. Ширмы и нити-шторы помогут разделить пространство, не создавая ощущения загроможденности.

«Зачастую минимализм не панацея. Скандинавский стиль, лофт или продуманный бохо-шик тоже работают. Как видите, даже в небольшой квартире можно создать ощущение простора, если грамотно использовать свет, цвет и мебель», — подытожил Васильев.

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