Актер и режиссер Артур Кочканян скончался на 61-м году жизни

На 61-м году жизни скончался педагог, актер и режиссер Артур Кочканян. Об этом 4 мая сообщил Нижегородский Камерный музыкальный театр имени Степанова в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня от нас ушел Артур Алексанович Кочканян (1964–2025) — нижегородский актер, режиссер и педагог. Ушел, но остался — в своих учениках и спектаклях», — говорится в публикации.

Отмечается, что ему будет посвящен показ 24 мая мюзикла «Труффальдино». Кочканян сам участвовал в постановке планируемого спектакля.

Актер был хорошо известен россиянам по участию в сериале «Метод» 2015 года. Также он преподавал несколько дисциплин на кафедре музыкального театра Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.