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Трамп приказал восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Знаменитую тюрьму Алькатрас на острове в заливе Сан-Франциско восстановят и откроют заново по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 5 мая, он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас», — говорится в сообщении.

В обновленном Алькатрасе разместят «самых опасных» преступников США. По мнению Трампа, открытие тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости».

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Ранее, 30 января, Дональд Трамп – младший предложил снова открыть тюрьму Алькатрас для нелегальных мигрантов. Так он прокомментировал новостной пост пользователя соцсети, в котором утверждалось, что Трамп подпишет указ о подготовке до 30 тыс. мест в тюрьме Гуантанамо для преступников из числа нелегальных мигрантов.

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