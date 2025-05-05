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Каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года, рассказали «Известиям» эксперты по искусственному интеллекту.

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Сегодня речь идет о голосовых сообщениях и видеокружках, но в 2026 году эксперты прогнозируют уже рост дипфейк-звонков, когда с человеком будет разговаривать злоумышленник голосом знакомого.

«Буквально пару лет назад с подобными атаками сталкивались лишь 10% пользователей Сети, но уже к концу этого года каждый второй россиянин может стать жертвой дипфейк-атак», — рассказали «Известиям» в пресс-службе MTS AI.

Если в 2024–2025 годах основное распространение получили фейковые видео в мессенджерах (видеокружки) и голосовые сообщения, то уже через год мошенники смогут в реальном времени имитировать разговор с «дочкой, попавшей в беду», «другом, просящим деньги» или «коллегой, срочно требующим перевести средства», отметили в компании. Причем, в отличие от ранних подделок, современные дипфейки все сложнее распознать даже опытному пользователю.

«Видеокружки и голосовые сообщения в мессенджерах — один из самых популярных способов коммуникации, поэтому они представляют собой потенциально наибольшую угрозу для использования мошенниками после звонков. При этом, в отличие от звонков, у которых есть определители номера и другие способы защиты, у голосовых сообщений и кружков нет возможности проверить их источник», — заявили в компании.

Также нельзя определить, были ли они созданы внутри мессенджера или сгенерированы и загружены вручную. Из-за этого мошенники активно переключаются на них, подчеркнули в пресс-службе MTS AI. Подделка кружков и голосовых сообщений уже активно использовалась злоумышленниками в 2024-м. Однако в этом году технологии создания и модификации видео, а также клонирования голосов значительно усовершенствовались.

«Эта технология стала массово доступной, а ее качество выросло в разы. Если раньше создание убедительных подделок требовало много времени и серьезных навыков, то теперь их можно производить гораздо быстрее и проще — по сути, научиться этому может любой. Кроме того, отличить фейк от настоящих фото, видео или голоса уже сегодня сложно, а в будущем это станет практически невозможно», — пояснили там.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал об одном из случаев, когда мошенники украли у пожилого москвича 1,5 млн рублей. Мужчина получил звонок от «секретаря мэра Москвы», которая предупредила пенсионера о том, что с ним скоро свяжется Сергей Собянин.

Потерпевший впоследствии рассказал, что мужчина на видеосвязи действительно был похож на столичного градоначальника, он убедил мужчину, что через его счета были похищены государственные средства, и для решения этой проблемы необходимо сотрудничество с ФСБ. Позднее на электронную почту мужчине пришло приглашение на видеоконференцию, якобы от мэрии. Также с пенсионером связался и «генерал», подтвердив слова «мэра», после чего мужчина перевел средства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лживый вызов: каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой к концу года

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