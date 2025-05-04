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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 4 мая

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 мая можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, в зоне ответственности Южной группировки войск потери Вооруженных сил Украины составили свыше 275 военнослужащих.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области», — отметили в Минобороны.

Также средствами противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 329 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 139 танков и других боевых бронированных машин, 1557 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 415 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 977 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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