Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с выявлением сибирской язвы в Таиланде

Роспотребнадзор следит за ситуацией после выявления сибирской язвы в провинции Мухдахан в Таиланде, угроза эпидемического распространения в России исключена. Об этом 3 мая сообщило ведомство на сайте.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. <… > Заболевание не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.

Отмечается, что два зараженных человека участвовали в забое больного крупного рогатого скота и употребляли в пищу инфицированное мясо. При этом один человек умер в результате развития септической формы болезни.

В ведомстве уточнили, что для предотвращения распространения заболевания на территории России во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль. В случае обнаружения признаков заболевания Роспотребнадзор порекомендовал обратиться к врачу. Специалисты также посоветовали не приобретать мясо у частных лиц на стихийных рынках.

В сентябре прошлого года четырех жителей Уйгурского района Алматинской области в Казахстане заподозрили в заражении сибирской язвой. Отмечалось, что больные контактировали с зараженными сельхозживотными. Они участвовали в забое скота без ветеринарного освидетельствования.