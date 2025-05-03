Призер ОИ в легкой атлетике Керли арестован в Майами за удар в лицо бывшей девушке

В Майами арестовали призера Олимпийских игр (ОИ) в беге на 100 м Фреда Керли за то, что он ударил кулаком в лицо свою бывшую девушку и спортсменку Алайшу Джонсон. Об этом 3 мая сообщает Би-би-си.

По данным материала, ссора произошла в отеле в Дания-Бич перед тем, как Керли должен был принять участие во втором этапе турнира Большого шлема по легкой атлетике.

Отмечается, что 29-летнему легкоатлету предъявлено обвинение в «нападении с применением насилия или ударе». Кроме того, он покинул полицейский участок под залог в $1 тыс.

При этом адвокат Керли заявил, что дело будет прекращено в порядке упрощенного судопроизводства.

4 января спортсмена уже арестовывали за конфликт с полицией в США. Уточнялось, что Керли отказался переставить свой автомобиль с парковки, а после начал проявлять агрессию в отношении сотрудников полиции.