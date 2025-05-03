Карта спецоперации на Украине 3 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 мая можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — указало ведомство.

Также средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 183 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 128 танков и других боевых бронированных машин, 1555 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 914 единиц специальной военной автомобильной техники.

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