Собянин рассказал о создании рабочих мест благодаря масштабным инвестпроектам

На территориях в столице, где реализуются масштабные инвестиционные проекты (МаИП), строятся современные производства, технопарки, школы, спорткомплексы и медицинские учреждения, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Всего построят 13 млн кв. м недвижимости. Только на промышленных объектах появится около 60 тыс. новых рабочих мест», — отметил он.

По словам мэра, с 2016 года в рамках МаИП инвесторам передано в аренду больше 1,1 тыс. гектаров земли. При этом для производственных площадок с 2022 года действует льготная ставка — 1 рубль за участок в год. Кроме того, коэффициент льготы для тех, кто строит промобъекты, увеличили с 0,7 до 0,8 в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. «Это позволит снизить затраты и ускорить реализацию высокотехнологичных производств в столице», — пояснил Собянин.

Он подчеркнул, что в городе создают выгодные условия для инвесторов — в результате районы столицы устойчиво развиваются, появляются новые рабочие места.