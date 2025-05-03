Девочка с «маской Бэтмена» возвратилась в Петербург для лечения
Американская девочка Луна Феннер с редкой патологией в виде родимого пятна, напоминающего «маску Бэтмена», с семьей вернулась в Санкт-Петербург для продолжения курса лечения. Кадры прибытия Луны в аэропорт 3 мая публикуют «Известия».
«Она очень ждет этой операции, она хочет уже поскорее это всё закончить, закончить другие части лица, думаю, <...> она счастлива», — рассказала мама девочки Кэрол Феннер.
Ожидается, что курс лечения составит 2,5 месяца. Он будет проходить в частной клинике.
Луна родилась с редкой патологией. У нее диагностирован меланоцитарный невус лица — родимое пятно, которое может привести к раку кожи. В США врачи не смогли помочь девочке, несколько лет назад за лечение взялись врачи из Краснодара. В апреле 2024 года семья Феннер приехала в Санкт-Петербург для продолжения лечения.
Тогда же мама девочки рассказала «Известиям», что одним из факторов лечения в РФ была цена: выходило значительно дешевле, чем в США. При этом можно выбрать неагрессивную терапию, чтобы ребенок испытывал меньше боли. 22 января мать девочки в сообщила о возвращении в Петербург вопреки санкциям.