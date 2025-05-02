Bloomberg сообщило о планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июне

Страны ОПЕК+, участвующие в договоренностях о добровольном сокращении добычи, обсуждают возможность увеличения производства на 400 тыс. баррелей в сутки в июне. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Этот шаг также, вероятно, будет приветствован президентом [США] Дональдом Трампом, который призвал Организацию стран — экспортеров нефти снизить затраты на топливо и планирует посетить Ближний Восток в этом месяце», — уточнили в материале.

По словам агентства, несколько часов назад ОПЕК+ решила перенести свою телефонную конференцию по определению политики, которая изначально была запланирована на понедельник.

3 апреля сообщалось, что восемь стран ОПЕК+ приняли решение изменить график производства и увеличить добычу нефти в мае на 411 тыс. баррелей в сутки. Согласно графику, опубликованному ОПЕК, Россия в мае сможет нарастить добычу до 9,083 млн б/с, а Саудовская Аравия — до 9,2 млн б/с.