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СК начал проверку после жалоб на истязание детей в саду в Челябинске

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Фото: РИА Новости
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Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку по факту жалоб на жестокое обращение с детьми в одном из детских садов Челябинска. Об этом 2 мая сообщило ведомство.

«В социальных медиа сообщается, что в одном из детских садов Челябинска воспитатели применяют насилие в отношении несовершеннолетних», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, в Сети был опубликован видеоролик, на котором зафиксировано жестокое обращение с детьми. В связи с этим начата процессуальная проверка, о ходе и результатах которой будет проинформирован председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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6 января уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения тренера по художественной гимнастике к воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) № 5 во Владимирской области.

Инцидентом заинтересовались, после того как жительница Владимира опубликовала обращение в соцсетях, где рассказала о жестокости тренера секции по гимнастике. Мужчина регулярно оскорблял детей и применял к ним насилие.

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