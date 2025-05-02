СК начал проверку после жалоб на истязание детей в саду в Челябинске
Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку по факту жалоб на жестокое обращение с детьми в одном из детских садов Челябинска. Об этом 2 мая сообщило ведомство.
«В социальных медиа сообщается, что в одном из детских садов Челябинска воспитатели применяют насилие в отношении несовершеннолетних», — указано в сообщении ведомства.
Кроме того, в Сети был опубликован видеоролик, на котором зафиксировано жестокое обращение с детьми. В связи с этим начата процессуальная проверка, о ходе и результатах которой будет проинформирован председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
6 января уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения тренера по художественной гимнастике к воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) № 5 во Владимирской области.
Инцидентом заинтересовались, после того как жительница Владимира опубликовала обращение в соцсетях, где рассказала о жестокости тренера секции по гимнастике. Мужчина регулярно оскорблял детей и применял к ним насилие.