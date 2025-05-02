Американская певица Джилл Собьюл погибла при пожаре в США
Американская певица и автор песен Джилл Собьюл, знаменитая песней «Supermodel» из саундтрека к фильму «Бестолковые», погибла при пожаре в США. Об этом 2 мая сообщила газета The Guardian.
Уточняется, что певице было 66 лет.
«Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. <...> Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других», — приводит издание слова ее менеджера Джона Портера.
Собьюл родилась в 1959 году в Денвере. Она стала популярной благодаря откровенным текстам песен. Дебютный альбом Собьюл «Things Here Are Different» был выпущен в 1990 году. Особенно успешным стал альбом певицы 1995 года «Jill Sobule».