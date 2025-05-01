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«Сбер» открыл в Крыму офис в доме художника-мариниста
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«Сбер» открыл в Крыму офис в доме художника-мариниста

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Фото: пресс-служба «Сбера»
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Сбербанк открыл в Алупке (Республика Крым) офис с арт-пространством в доме художника-мариниста XIX века Леонида Блинова. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В новом полноформатном офисе доступен широкий перечень продуктов и услуг для физических и юридических лиц.

«Сегодня в центре города открыт офис „Сбера“ ― первое отделение в курортном городе и 24-е по счету в Крыму. Офис расположен в доме, где жил художник-маринист Леонид Блинов. При реставрации был восстановлен исторический облик здания. Алупка преображается и расцветает. Открытие офиса банка ещё больше повысит привлекательность курортного города», — отметил Сергей Аксенов.

В новом офисе посетители смогут увидеть репродукции картин Леонида Блинова. Художник написал около трех тысяч полотен, большинство из них посвящены морю. Ранее здание, где жил и творил художник, находилось на грани разрушения. Реставрация была проведена Сбербанком.

«Реставрация дома Леонида Блинова — часть нашего проекта по масштабному благоустройству Алупки. Этому солнечному городу важно быть современным и развивающимся, и при этом сохранять историю и память о великих людях, которые жили здесь. Мы отремонтировали фасад и постарались воссоздать внешний декор. Теперь каждый житель или гость города-курорта может в этом уникальном офисе получить не только финансовые услуги, но и познакомиться с репродукциями картин известного художника-мариниста и баталиста, а также узнать об интересных фактах его биографии, истории города-курорта и всего Южного побережья Крыма», — заявил Анатолий Песенников.

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