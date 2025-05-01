Карта спецоперации на Украине 1 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 мая можно в материале «Известий».

В Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В зоне действия группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 225 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус», девять автомобилей, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, и два склада боеприпасов.

Артиллерия, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и операторы беспилотников российской армии поразили места сосредоточения безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.

Силы противовоздушной обороны сбили 137 дронов самолетного типа и шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 662 самолета, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 630 беспилотных летательных аппаратов, 23 101 танк и других боевых бронированных машин, 605 зенитных ракетных комплексов, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 283 вертолета, 34 826 единиц специальной военной автомобильной техники.

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