Реклама
Прямой эфир
Общество
Уроженца Центральной Азии лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
Мир
Маск назвал ложной статью WSJ о его уходе с поста главы Tesla
Мир
В центре Израиля при пожарах выгорело более 2 тыс. га лесов
Мир
Такер Карлсон заявил о деградации авторитета и военной мощи США
Мир
Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Общество
Недонесение о диверсии станет уголовным преступлением в РФ с 2 мая
Мир
Трамп заявил о большой выгоде для США в рамках сделки по ресурсам
Общество
Между Россией и Абхазией начал курсировать новый электропоезд «Диоскурия»
Общество
Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни
Общество
В Москве и Московской области стартовала акция «Бессмертный полк на транспорте»
Общество
СК возбудил дело по факту удара ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области
Спорт
ФК «Динамо» объявил об уходе главного тренера Марцела Лички
Мир
Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США
Политика
Пушков назвал сделку США и Украины шагом к полуколониальному статусу Киева
Мир
NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией
Спорт
«Вашингтон» с Овечкиным впервые за семь лет вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Мир
Путин высоко оценил содействие ОАЭ обменам удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 1 мая

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 мая можно в материале «Известий».

В Минобороны рассказали, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В зоне действия группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 225 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус», девять автомобилей, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, и два склада боеприпасов.

Артиллерия, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и операторы беспилотников российской армии поразили места сосредоточения безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.

Силы противовоздушной обороны сбили 137 дронов самолетного типа и шесть американских управляемых авиационных бомб JDAM.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 662 самолета, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 630 беспилотных летательных аппаратов, 23 101 танк и других боевых бронированных машин, 605 зенитных ракетных комплексов, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 283 вертолета, 34 826 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025